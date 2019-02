Heiraten Neustart im Dienst der Liebe

Ob auf Burgen, in den Zoo oder zur Barfuß-Trauung an den Strand: Marion Hoff reist mit ihren Brautpaaren auch an exotischen Orte. © Foto: oto:privat

Kappishäusern / Von Christina Hölz

Abwarten und stillhalten, das war nie die Lebensmaxime von Marion Hoff. Schon gar nicht im Berufsleben. Während manche sich ausruhen, sobald die ersten Karrierehüpfer bewältigt sind, bleibt sie beweglich. Hat sich hochgearbeitet, von der Einzelhandelskauffrau über die Fachwirtin für Marketing und Vertrieb, bis hin zur Store-Leiterin eines renommierten Modelabels in Metzingen. Zwölf Jahre managte sie 16 Mitarbeiter und einen Laden mit fast 1000 Quadratmeter Fläche. In der Textilbranche war sie eine gefragte Frau – so hätte es bis zur Rente so weitergehen können. Hätte. Aber Marion Hoff stieg aus. Mit fast 50 und nach gut 30 Jahren im Job.

„Ich hatte immer das Gefühl, da kommt noch was. Das allein kann es nicht gewesen sein“, sagt die Kappishäuserin, die vor fast 20 Jahren aus Niedersachsen ins Ländle zog. Heute weiß Marion Hoff, dass sie damals richtig lag. Ihr Job in der Modebranche hat ihr zwar Spaß gemacht, erzählt sie. Aber richtig glücklich ist sie mit dem, was sie heute macht: Die zierliche blonde Frau gestaltet den Tag der Tage aller Liebespaare: Sie arbeitet als freie Traurednerin und reist mit ihren Hochzeitern auch an ausgefallene Orte. Ob auf Berggipfel, ans Wasser oder zur Barfuß-Trauung an den Sandstrand.

Da kann es dann schon mal vorkommen, dass die Eheringe in Eis verpackt werden und mit den guten Wünschen der Gäste nach vorne zum Brautpaar wandern. Bis dahin ist der Klumpen aufgetaut, die Gesellschaft ist erfrischt: „Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad war das eine willkommene Sache.“

Aber zurück zu den Anfängen. Von der toughen Outlet-Chefin (zeitweise betreute Marion Hoff sechs weitere Geschäfte zusätzlich) zur Fachfrau für Romantik und Rhetorik. Kein gewöhnlicher Weg. Und doch, wer Marion Hoff kennt, traut ihr das zu. Seit Jahren moderiert die begeisterte Gospelsängerin Konzerte ihres Chors, führt für ihren ehemaligen Arbeitgeber durch Modenschauen und Firmen-Eröffnungen und engagiert sich überhaupt in den Vereinen im Ort. Beispielsweise für das Afrika-Projekt des CVJM Kappishäusern, das sich vor allem um Kinder bemüht – und das sie als Sprecherin nach außen vertritt.

Kurz, die 50-Jährige hat mehr als Verkaufstalent und die Gabe, mit Menschen umzugehen. Sie ist kreativ und empathisch. Dennoch, und obwohl Marion Hoff schon lange mit einem Berufsleben als Selbstständige liebäugelte: Wer einen Job mit allen Sicherheiten aufgibt, braucht nicht nur Gründergeist, sondern auch Mut. Wer kann schon gleich leben von den neuen Aufträgen? Überhaupt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um seinem alten Leben Adieu zu sagen? „Manchmal spürt man das einfach“, sagt Marion Hoff.

Bei der Umsteigerin war das Anfang 2017 der Fall. Da kündigte sie kurzerhand und stieg für einige Monate als Moderatorin bei einem Lokalradio in Reutlingen ein. Eine Schnupperphase, die allerdings ihren neuen Berufswunsch festigte: Die Kappishäuserin nahm Sprachtraining, schulte ihre Stimme und ließ sich von Profis zertifizieren. Dann wusste sie genau, was sie wollte: Trauungen gestalten.

Statt um Gewinnmargen in den Outlets geht es bei Marion Hoff heute um Emotionen pur: „Ich will für die Gänsehaut, das Lachen und die Freudentränen zuständig sein“, sagt sie und lacht. Auch ihre eigene Hochzeit vor drei Jahren habe ihr den „Zauber des Heiratens“ nochmals nahe gebracht.

Da ist die Romantikfachfrau nicht alleine. Laut Statistik wird in Deutschland deutlich mehr geheiratet als noch vor zehn Jahren. Davon profitieren auch Redner wie Marion Hoff, denn freie Trauungen sind stark en vogue. Eben, weil Paare den Ablauf der Zeremonie komplett selbst gestalten können. Ob im Hintergrund die Stones rocken oder Händels klassische Hochzeitsmusik klingt, ob Freunde sich einbringen, die Liebenden mitten im Zoo oder in einer Gärtnerei heiraten: „Alles ist möglich“, sagt Marion Hoff.

Mittlerweile ist die Kappishäuserin angekommen in ihrem neuen Beruf. Denn auch gleichgeschlechtliche Partner oder Paare mit unterschiedlichen Konfessionen entscheiden sich häufig für die freie Trauung. Auch, wer keinen Wert auf den richterlichen Segen legt, zieht diese Form des Heiratens vor. Eine freie Trauung hat keine gesetzliche Relevanz.

Den Paaren sei die Bindung zum Trauredner dafür umso wichtiger. Was den Hochzeitern wichtig ist, wird bei etlichen Kennenlern-Gesprächen festgelegt. Und Marion Hoff ist glücklich, wenn sie Rückmeldungen wie diese bekommt. „Marion war ein absoluter Glücksgriff. Bei 15 Grad im Freien war es uns allen warm ums Herz dank der emotionalen und unterhaltsamen Rede. Sie war so persönlich, dass selbst unsere besten Freunde noch Neues über uns gelernt haben...“