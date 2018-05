Umzug Neue Orgel für Aussegnungshalle

Bad Urach / swp

Als im Jahr 1988 die alte Orgel aus der Winterkirche im Kloster Maulbronn nach Bad Urach kam, um als Übergangsinstrument während der Renovierungszeit der Orgel in der Amanduskirche zu dienen, dachte noch niemand, dass diese kleine Orgel auch 30 Jahre später noch gute Dienste tun würde. Bis vor kurzem noch stand die Orgel in der Aussegnungshalle des Bad Uracher Friedhofes. „Leider ließ die Qualität des Instrumentes aber immer mehr nach“, wie Armin Schidel, Kantor der Amanduskirche und Bad Uracher Stadtrat erzählte. Zufällig habe man der Stadt vor etwa einem halben Jahr eine neuere, bessere Orgel zu einem sehr guten Preis angeboten. Diese stammt aus dem Nachlass von Alfred Rauch. Der frühere Pfarrer in Metzingen-Neuhausen ließ sich das Instrument in seinem Ruhestand in sein Haus in Bad Urach einbauen. Nachdem Alfred Rauch und später auch seine Frau Magdalene gestorben waren, trat deren Tochter über Umwege an Armin Schidel heran und bot die Hausorgel zum Kauf an. „Ich habe mir das gute Stück mal angesehen, habe natürlich auch darauf gespielt und war sofort angetan“, wie Schidel, der vor seinem Kirchenmusikstudium selbst einmal den Beruf des Orgelbauers erlernt hat, begeistert erzählte. Die Orgel, die einst von der Orgelmanufaktur Link in Giengen an der Brenz gebaut wurde, sei ein echtes Meisterstück, so Schidel. Sie verfügt über sechs Register mit je 56 Tönen, dazu kommen noch 32 Basstöne. Insgesamt sind also 368 einzelne Pfeifen in dieser Orgel eingebaut. Überarbeitet wurde sie schließlich von der Leonberger Werkstätte für Orgelbau Mühleisen. Deren Mitarbeiter Christoph Lehnert und Theo Holder haben die Orgel wieder aufgebaut.