Bad Urach Neue Außenstellen des Pflegestützpunkts

Bad Urach/Region / Simon Wagner

Drei neue Beratungsstellen und eine Zweigstelle bieten neutrale Hilfen in Fragen des Alters und einer möglichen Pflegebedürftigkeit.

Im vergangenen Jahr zählte man in Baden-Württemberg rund 330.000 pflegebedürftige Menschen. 240.000 von ihnen wurden dabei zuhause gepflegt, 170.000 ausschließlich durch Angehörige. Mit diesen Zahlen unterstrich Landrat Thomas Reumann eine Feststellung, die er traf, als er kürzlich dem Bad Uracher Seniorentreff einen Besuch abstattete: „Wir leben in einer Gesellschaft des langen Lebens.“

Angebote erweitern

Alleine im Kreis Reutlingen weiß man um rund 70.000 Menschen, die zwischen 60 und 84 Jahre alt sind. Prognosen gehen davon aus, dass diese Zahl bis ins Jahr 2030 auf rund 83.000 steigen wird. Auf diese Entwicklung hat der Landkreis nun reagiert und die Angebote des Pflegestützpunkts erweitert. Seit November finden sich zusätzliche Anlaufstellen für Ratsuchende und Angehörige, die auf kostenlose und unabhängige Hilfe, Beratung und vielerlei Antworten hoffen. Neben dem neuen Pflegestützpunkt im Alten Oberamt in Bad Urach, Tür an Tür mit dem dortigen Seniorentreff und mit Zweigstelle im Dettinger Bürgerhaus sowie neuen Anlaufstellen in Münsingen und Hohenstein, hat sich das Angebot auf einen Schlag vervielfacht.