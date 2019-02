Dettingen Müllsündern geht es an den Kragen

Müllsündern geht es an den Kragen

Dettingen / Christina Hölz

Uhh, der Bürgermeister ist geladen. Wettert über Grillstellen, die mit Unrat übersät sind, regt sich auf über zugemüllte Parkplätze, verschandelte Sitzecken und achtlos liegengelassene Tüten mit Hundekot. Michael Hillerts Schimpftirade mündet schließlich in eine Drohung: „Die Verwaltung wird die illegale Müllentsorgung in den kommenden Monaten verstärkt ordnungsrechtlich ahnden. Wer meint, er könne sein Zeug einfach liegenlassen, der zahlt, und zwar richtig...“

Ja, es geht wieder einmal um unschöne Abfallberge in Dettingen. Und ja, das Thema stand erneut auf der Agenda des Gemeinderates. Ein bisschen erinnert das schon an den Kultfilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“: Müll und kein Ende. Die Verantwortlichen in der Ermsgemeinde hadern penetrant mit der Ordnungsliebe der Bürger, genau genommen auch mit dem Umweltbewusstsein vieler Passanten und Spaziergänger. Erst vor wenigen Tagen berichtete unsere Zeitung über Anlieger, die ihren Hausmüll (inklusive Möbel) verbotenerweise im Ermskanal entsorgten. Nun haben sich Zeugen im Rathaus gemeldet, die Näheres über besagte Müllsünder wissen wollen. Das Bußgeldverfahren gegen die Verdächtigen ist eingeleitet, bestätigt Dettingens Hauptamtsleiter Manuel Höllwarth.

Doch kaum scheint diese Baustelle vom Tisch, wird’s wieder schon ungemütlich, besonders für die Männer vom Dettinger Bauhof. Stellvertretend für sie sitzt ihr Chef Georg Schnitzler in der Sitzung der Kommunalpolitiker. Alles andere als appetitlich sind die Bilder, die er an die Wand wirft: „Beim Sportplatz sieht’s täglich aus wie auf einer Müllhalde“, echauffiert sich der Bauhofleiter und zeigt auf leere Pizza-Kartons, achtlos liegengelassene Dosen und Chipstüten.

Montags haben die Gemeindemitarbeiter dort aufgeräumt – zwei Tage später liegen die Abfallhaufen wieder. Und die Ecke beim Sportplatz ist kein Einzelfall. „Der Müll im Flecken nimmt unheimlich zu“, ärgert sich Michael Hillert. Das Problem sind nicht allein verschmutzte Plätze und Abfall auf Straßen sowie im Gebüsch. Immer mehr Zeitgenossen entsorgen offenbar ihren Hausmüll in den öffentlichen Abfalleimern mitten in Dettingen – vermutlich, um sich eine Leerung zu sparen. Klar, dass die kleinen Metalltonnen dann schneller voll sind. Quellen sie über, landet der Müll halt darunter, was gleich richtig unschön aussieht.

Bürgermeister und Bauhofleiter treibt das Ganze jedenfalls auf die Palme. Vor allem, weil Dettingen erst im vergangenen Jahr eine Anti-Müll-Kampagane gestartet hatte. Die roten Abfalleimer mit der Aufschrift „Dettingen dankt’s“ zeigten jedoch wenig Wirkung. Jetzt geht die Verwaltung in Sachen Umwelterziehung den umgekehrten Weg: Im unteren Ortsteil, rund Bahnhof, Kreuzgasse und Metzinger Straße, hat die Verwaltung kürzlich alle öffentlichen Abfalleimer abmontieren lassen. Bis zum Ende des Jahres werden die Rathaus-Mitarbeiter beobachten, ob sich dadurch weniger Müll ansammelt, weil die Passanten mehr Hemmungen haben ihren Unrat abzuladen. Sollte dies klappen, disponiert Dettingen um und baut weitere Abfalleimer ab, kündigt Hillert an. Und führt erneut das Beispiel der Gemeinde Schwaikheim im Remstal an. „Dort steht ein einziger Mülleimer im Ort, trotzdem ist es sauberer als bei uns.“

Und apropos sauber: Die Verwaltung hat nicht nur Vandalen im Blick, sondern auch Hund und Herrchen. Immer wieder ein Ärgernis: Wenn Spaziergänger die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners zwar in eine Tüte packen, dann aber einfach in der Landschaft liegen lassen. „Vielleicht können auch die Hundebesitzer mal ihr Hirn einschalten“, ätzt der Bürgermeister. „Es dauert ewig, bis diese Tüten biologisch abgebaut sind.“

Ob biologisch oder nicht: Dettingen will Müllsünder jetzt konsenquenter als bislang verfolgen. Die Verwaltungsvorderen sprechen von hohen Bußgeldern. Sonst, schließt Hillert, halb augenzwinkernd, „müssen wir hier noch einen Hundeklowärter einstellen.“