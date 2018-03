Bad Urach Mit Zangen gegen die Vermüllung

Bad Urach / Kirsten Oechsner

Ein spektakulärer Fund war bei der diesjährigen Markungsputzete nicht dabei, viele Kleinigkeiten produzierten dennoch einen großen Müllberg: Die freiwilligen Helfer lasen mit ihren Zangen unzählige Plastikverpackungen, Flaschen oder auch Papiere und Zigarettenkippen auf – eben das, was aus einem fahrenden Auto nachlässig aus dem Fenster geworfen wird.

Knapp 150 Helfer aus zwölf Vereinen und Gruppierungen aus der Kernstadt sowie etwa 100 weitere Freiwillige in den Stadtteilen kümmerten sich am Samstag um das, was ihre Mitmenschen achtlos wegwerfen: Müll. Und wenn er noch so klein ist: In die Natur gehört er jedenfalls nicht. Auch kein Bauschutt, den die Naturfreunde in der Nähe des Freibads gefunden haben. Doch noch mehr erstaunt war der Männer-Trupp über die mangelnde Disziplin von Hundebesitzern: Deren Hinterlassenschaften werden zwar oft in Tüten verpackt, aber bis zum nächsten Müllkorb werden die oft nicht gebracht. Auch für diese müllsammelnde Gruppe gilt: Ein richtig spektakulärer Fund wie vor einigen Jahren ein knallrotes Sofa war nicht dabei, ein überraschender indes schon. „Wie kommt eine Zahnbürste direkt an die Bahngleise?“, fragt Bernd Mall, Pressesprecher der Stadt und aktiver Naturfreund.

Der Schultes packt mit an

Auch Bürgermeister Elmar Rebmann hatte sich unter die Müllsammler gemischt, war in Richtung Uraca und Grüner Weg unterwegs. Über den Fund eines Autoreifens mit Felge wundert er sich ebenso wie über die unzähligen Fläschchen auf einem Wanderparkplatz in denen sich eins Hochprozentiges befand. Flachmänner fanden sich auch in großen Mengen entlang der B28, was die Sammler überraschte: „Denn hier finden wir vor allem Dinge, die beim Fahren aus dem Fenster geschmissen werden“, bilanziert ein Helfer der Zeugen Jehova und greift mit seiner Zange einen To-Go-Becher auf – auch die nehmen laut Beobachtung aller Teilnehmer an der Markungsputzete ebenso überhand wie Verpackungen von Schnellrestaurants.

Dem Wetter zum Trotz

Pünktlich zum Beginn der Aktion hatte es zu nieseln begonnen, dennoch machten sich die Helfer mit Enthusiasmus an die ehrenamtliche Arbeit. Und als der Regen gegen später dann extrem zunahm, wurde unverdrossen weiter Müll gesammelt: „Wir sind doch nicht aus Zucker“, meinte eine Freiwillige aus der Gruppe der Zeugen Jehova. Die Nässe von oben machte den Mitgliedern von Greenpeace Münsingen sowieso nichts aus, wateten sie doch in der Erms auf der Suche nach Unrat – auch hier hieß es: Viel Plastik liegt im und am Fluss.

Bei der letzten Markungsputzete vor zwei Jahren war die Gruppe erstmals in Bad Urach im Rahmen der internationalen Aktion „Welle machen für Meere ohne Plastikmüll“ dabei: „Wir kümmern uns hier eben um einen Fluss“, erklärt ein Mitglied. Auch im vergangenen Jahr waren die Umweltaktivisten an der Erms unterwegs, nun folgte die nächste Müllsammelrunde: „Wir führen Statistik und vergleichen die Entwicklung.“

Eine Statistik über die Müllmengen führt die Stadt Bad Urach zwar nicht, dennoch zeichnen sich Trends ab: „Auf Parkplätzen und entlang der Straßen sieht es furchtbar aus“, weiß die städtische Mitarbeiterin Diane Hagmayer und verantwortlich für die Organisation der Markungsputzete. Jede Gruppe – auch die in den Stadtteilen – erhielt beim Start der für vier Stunden angesetzten Aktion Zangen, Westen, Eimer und Handschuhe sowie die Handynummern von Bauhofmitarbeitern. Die werden von den Sammel-Teams angerufen, wo die prall gefüllten blauen Müllsäcke deponiert wurden: „Die sind ständig ihre Runden gefahren“, berichtet Bernd Mall. Dass nichts wirklich Spektakuläres gefunden wurde ändert nichts an der Tatsache, dass im Lauf des Jahres immer wieder große Mengen an Müll in der Natur entsorgt und vom Bauhof eingesammelt werden: Darunter häufig Material von Hausrenovierungen oder Umzügen, so Diane Hagmayer.

Kehrset als Dankeschön

Traditionell endet die Markungsputzete mit einem gemütlichen Zusammensein bei Roter Wurst und Getränken in der Bauhofhalle. Dieses Jahr gab’s für jeden Helfer erstmals auch ein Präsent als Dankeschön: ein stylisches Kehrset.