Metzingen Metzingens Feuerwehr: Vom Flugzeugabsturz bis Gasunfall

Ehrungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Metzingen

Beförderungen Sascha Karp und Sven Notheis wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert, Gertrud Brungardt zur Hauptfeuerwehrfrau. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Tim Bottlang, Kevin Graf, Simon Klett, Davor Martincevic, Steffen Mayer, Stefan Michel und Marc Wenzelburger.

Zum Dienst verpflichtet wurden Lukas Bleck, Christoph Ott, Lena Brock, Fabian Sott und Hannes Schäfer per Handschlag durch Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler.

Ehrungen Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze wurde an Ralf Löffler und Reiner Gönninger verliehen. Mit der goldenen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg wurde Frank Stiefel ausgezeichnet. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ging an Andreas Wörz. Für 25 Jahre mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt wurden Alexander Böttle und Frank Stiefel. Mit dem erstmals verliehenen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15-jährigen aktiven Dienst wurden Anton Weißenborn, Denis Weißhaar, Jochen Bertsch, Eva Walzebuck, Sven Notheis und Philipp Seiz auszeichnet. Rückwirkend erhielten diese Auszeichnung auch Robin Diez, Philipp Glaser, Sascha Karp, Michael Knöll, Stefan Lieb, Steffen Mack, Daniel Schweiker, Britta Stiefel, Markus Stiefel, Michael Stilz, Sebastian Stöckle, Christoph Truetsch, Eugen Weinberger, Pascal Dufraine, Daniel Fuchs, Michael Greiner, Ulrich Gottwald, Michael Hientz, Sebastian Hofmann, Timo Kuhn, Thomas Rümmelin, Frank Schmauder, Matthias Seiz, Daniel Müller, Andreas Rümmelin, Matthias Boß, Christine Stiefel, Hubertus Sailer und Laura Fauser.

Spielmannszug Durch die Bundesvereinigung deutscher Musikverbände (BDMV) wurde Thomas Schira für 40 Jahre aktiven Dienst im Spielmannszug mit der Feuerwehr-Ehrennadel in Gold mit Diamant geehrt. Silvia König erhielt die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktiven Dienst im Spielmannszug, Stefan Lieb die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre. ath