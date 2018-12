Riederich Meistertitel für eine Kata

Riederich / swp

Die Karatemeisterin Müjde Zümre-Gärtner vom TSV Riederich konnte sich den Titel „Internationale Deutsche Meisterin Kata 2018“ holen. Am 24. November dieses Jahres startete Zümre-Gärtner, die Inhaberin des 4. Dan, also des 4. Meistergrades im Karate ist, als eine von rund 1000 Kampfsportlern aus vielen Nationen: Zu der Veranstaltung waren zahlreiche Teilnehmer aus Holland, der Ukraine, Norwegen, Dänemark, Frankreich, Belgien, Österreich, Polen, Serbien, der Türkei, Italien, Irland und der Schweiz angereist. Auch für sie ging es um eine große Sache, nämlich die Qualifikation zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2019 im Neptune Stadion in Cork City, Irland. Die Internationale Deutsche Meisterschaft in unterschiedlichsten Disziplinen des Kampfsports hatte der Weltverband International Sport Karate und Kickboxing Association (I.S.K.A.) ausgerichtet, bei dem Zümre-Gärtner neuerdings die Funktion der stellvertretenden Bundestrainerin für Kata innehat.

Was ist eine Kata?

Bei einer Kata handelt es sich um einen Kampf gegen einen oder mehrere imaginäre Gegner. Hierbei ist ein ganz genau festgelegtes Bewegungsmuster vorgegeben. Eine Kata trainiert man mit dem Ziel, Abwehr- und Angriffstechniken immer mehr zu perfektionieren und im Unterbewusstsein zu verankern, sodass diese in echten Kampfsituationen automatisiert abrufbar sind.

Solche Katas haben oft eine sehr lange Tradition in den Kampfkünsten, deren Ursprung ist allerdings oft nicht mehr exakt ermittelbar. So auch bei der Karate Kata Sochin, mit der Müjde Zümre-Gärtner bei dieser Meisterschaft erfolgreich war.

Bei einem solchermaßen groß angelegten Turnier vorn dabei zu sein, ist nur möglich, wenn man ein gewisses Maß an Talent mitbringt. Das sei aber nach Meinung der Fachleute der kleinste Teil. Den größeren Teil hat man sich durch langjähriges, intensives und ausdauerndes Training zu erarbeiten. Eine einschlägige Erfahrung sei zudem sehr hilfreich. Obwohl Müjde Zümre-Gärtner gerade mal Mitte dreißig ist, bringt sie diese Erfahrung mit.

Sie war in ihrer sportlichen Laufbahn Starterin bei vielen Internationalen Turnieren und hatte, so berichtet die Athletin auf Nachfrage, beachtliche nationale und auch internationale Erfolge in den unterschiedlichen Disziplinen. Darüber hinaus war sie als Kampfrichterin tätig. Sie wusste und weiß also, worauf was es ankommt und sie hat sich wohl richtig vorbereitet, wie ihr erfolgreiches Abschneiden bescheinigt.

Matthias Paikert, einer der Trainer des TSV Riederich und Inhaber des 4. Dan Shotokan-Karate, würdigte die Leistung von Mü (so wird sie von ihren Vereinsmitgliedern häufig genannt) Zümre-Gärtner im anschließenden Training: Die Abteilung Karate des TSV Riederich sei sehr stolz, dass man eine solch erfolgreiche Karate-Kämpferin in den eigenen Reihen habe.

Außerdem, fügte Paikert hinzu, wolle man sich diesen Erfolg nicht auf die Fahnen der Karateabteilung des TSV schreiben, Mü Zümre-Gärtner sei ja noch nicht allzu lange Trainingsmitglied im Verein. Man freue sich indessen, dass sich Mü in Riederich ganz offensichtlich wohlfühle und wünsche ihr für die Zukunft selbstverständlich weitere Erfolge.