Ausstellung Licht als Symbol des Lebens

Bad Urach / swp

Bald gibt es im Stift Urach wieder Kunst zu erleben. Bilder und Plastiken von Peter Betzler werden dann unter dem Titel „Licht verbindet Himmel und Erde“ zu sehen sein. Die Eröffnung der Schau findet am 10. Juni um 14 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis zum 1. August zu sehen.

Peter Betzler ist seit 36 Jahren Kunsterzieher in Ellwangen. Sein künstlerisches Schaffen wurde durch eine rege Ausstellungstätigkeit bekannt. Vor allem in der Malerei versucht er, das auszudrücken, was er über die Wahrnehmung seiner Umwelt im ganz Alltäglichen oder in der Stille der Kontemplation erfährt.

Licht als Symbol des Lebens spielt eine große Rolle in den Werken Betzlers. In immer neuen Variationen entstehen aus intensiven Rot-, Blau- und Gelbtönen Bildwelten, die den Betrachter in den Bann ziehen. In seinen expressiven Terracottaplastiken setzt sich Peter Betzler vorwiegend mit einer existenziellen Grunderfahrung auseinander: dem Leiden des Menschen.

Ergänzend zur Ausstellung bietet der Künstler mit Bärbel Hartmann, Leiterin von Stift Urach, ein Seminar „Malerei und Stille“ im Stift an. Vom 29. Juli bis 1. August kann unter fachkundiger Anleitung mit Farben und Formen experimentiert werden. Informationen und Anmeldung unter Telefon (0 71 25) 94 99 0.