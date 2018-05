Gesundheit Kräuter in Küche und als Hausmittel

ettingen / swp

Am kommenden Samstag, 26. Mai, veranstaltet der Verein für Homöopathie und Lebenspflege 1890 Dettingen für alle an der Kräuterheilkunde interessierten Mitglieder, die der homöopathischen Nachbarvereine, alle sonstige Interessierten und Gäste aus Dettingen und Umgebung eine nachmittägliche „Heilkräuterführung“. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz vor der Zufahrt zum Naturfreundehaus Waldheim im Gewann Rammelplatz.

Von dort aus startet die informative Kräuterführung am Beginn des „Wald-Streuobstwiesen-Lehrpfades“ beim Naturfreundehaus. Dieser verläuft zuerst im Wald, wo die Teilnehmer die Waldkräuter kennenlernen werden und geht dann über in die Streuobstwiesen mit ihrer Wiesenkräuter-Flora. Die Führung wird zirka eineinhalb bis zwei Stunden dauern und von der Kräuterexpertin Lonie Geigle aus Hengen begleitet.

Geigle wird die Teilnehmer mit den Kräutern bekannt machen und deren Verwendung in Küche und Volksheilkunde erläutern. Der Wegverlauf ist so gewählt, dass er auch von leicht gehbehinderten Personen begangen werden kann. Im Anschluss daran besteht noch die Möglichkeit, im Naturfreundehaus Waldheim einzukehren und den Nachmittag gemütlich ausklingen zu lassen. Für diejenigen Personen, die eine Mitfahrgelegenheit benötigen oder den Weg nicht kennen, ist Treffpunkt um 13.45 Uhr am Alten Rathaus in der Hülbenerstraße 1. Informationen vorab gibt es wenn nötig auch unter Telefon (01 71) 12 11 555.