Am Ende seiner Rede appellierte der Grafenberger Bürgermeisterkandidat Volker Brodbeck an sein Publikum: „Gehen Sie zur Wahl. Jede Stimme ist wichtig für Grafenberg – und für mich als Rückendeckung. Gerade, weil es nur einen Bewerber gibt.“

Der Mann hat recht. Zugegeben, es ist nicht gerade im Sinne der Demokratie, wenn bei der Wahl eines neuen Rathauschefs nur ein Name auf dem Stimmzettel steht. Und es ist schade, dass die Grafenberger keine Alternative haben. Auch, wenn mit dem 48-jährigen Diplom-Verwaltungswirt Brodbeck ein Bewerber bereit steht, der das Rathausgeschäft bestens kennt. Genau das haben sich ja die Gemeinderäte und viele Grafenberger gewünscht, wie immer wieder zu hören war. Und das ist auch verständlich. In einer kleineren Gemeinde mit rund 2600 Einwohnern ist der Bürgermeister gut beraten, wenn er operativ mitarbeiten kann.

Nicht verständlich wäre es allerdings, wenn weiteren Interessenten für das Wahlamt gleich vorab signalisiert worden wäre, sie bräuchten gar nicht erst aufzuspringen – sie hätten ohnehin keine Chance. Das wird zumindest kolportiert. Und mit Verlaub, so etwas wäre erst recht nicht im Sinne der Demokratie.

Volker Brodbeck indessen kann nichts dafür, dass er in diesem Wahlkampf als Solist unterwegs war. Der gebürtige Metzinger hat sich richtig reingehängt, auch ohne Konkurrenz. Er hat an Haustüren geklingelt, die Bürger zum Spaziergang und zum Polit-Stammtisch geladen, Vereine und Gewerbe besucht. Der Mann will diesen Job, das spürt der Beobachter. Schon deswegen ist am 7. Juli das Wählen Bürgerpflicht. Nicht juristisch gesehen – sondern im Sinne der Demokratie.