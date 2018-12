Bempflingen Hoffnung und Perspektiven für Kinder

Bempflingen / swp

Das „Badilisha Maisha Centre“, das „Verändere Lebens-Zentrum“, das bei Eldoret in Kenia liegt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von hungrigen (Straßen-) Kindern zum Besseren zu verändern. Es kümmert sich derzeit um über 60 Kinder und ab Januar werden es sogar 72 Kinder sein.

Die enge Zusammenarbeit mit dem Bempflinger Verein Eldoret Kids Kenian, dem Projektpartner auf deutscher Seite, trägt Früchte. In der vergangenen Zeit hat sich viel Positives getan, aber es ist noch viel zu bewegen. Seit vier Jahren werden Straßenkinder zur Rehabilitation aufgenommen und danach wieder in ihre Familien zurückgeführt. So zum Beispiel Brian, ein 14-jähriger Junge, der vor mehr als zwei Jahren im „Badilisha Maisha Centre“ (BMC) aufgenommen wurde. Da Brians Mutter mit weiteren Kindern in einem Slum in Nairobi lebt, wuchs Brian bei seiner Großmutter auf. Für diese war es sehr schwer, ihren Enkel zu ernähren und die Schulgebühren zu bezahlen. Deshalb landete Brian auf der Straße und wurde dann im BMC aufgenommen.

Nach acht Monaten im Kinderheim im BMC zog Brian zurück zu seiner Oma und dann zu seiner Mutter. Die Familie wird nun von dem tüchtigen Team, das sich aus Projektleiterin Birgit Zimmermann und den kenianischen Fachkräften zusammensetzt, begleitet und durch eine gute Schulbildung unterstützt. Ihm geht es bei seiner Familie in ihrer kleinen Hütte gut und er ist glücklich, die Schule besuchen zu können. So sorgt das BMC aktuell für 42 Kinder in ihren Familien und übernimmt die Schulkosten. Im Januar werden wieder zehn Kinder neu in das Kinderheim im BMC aufgenommen. Eine vernünftige Schul- und Berufsausbildung ist besonders in Kenia lebensnotwendig. Ein großes Anliegen ist das Anleiten und Unterstützen von Kindern und jungen Erwachsenen aus dem Dorf.

So hilft das Centre beispielsweise etwa 20 Kindern aus armen Familien bei der Finanzierung von Schul- und Kursgebühren. Die Kinder zeigen auch den Mitarbeitern des BMC voller Begeisterung ihre Zeugnisse. So wird der Dorffriede bewahrt. Wie das Beispiel von Mama Nixon mit ihrer Familie zeigt: Sie ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Nixon, ihr ältester Sohn, ist nach einer Hirnhautentzündung behindert und benötigt therapeutische Betreuung. Auch hier wird geholfen und unter die Arme gegriffen.

„Es ist großartig“, so Birgit Zimmermann, dass nun Frau Nixon als Vorsitzende eine Selbsthilfegruppe für Mütter aus dem Dorf ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mit ihr hilft das BMC bei den Business Starts, also den Geschäftsanfängen, der Frauen. Sie haben eine gemeinsame Kasse gegründet, in die die Frauen monatlich etwas Geld einzahlen, das ihnen wiederum im Notfall zur Verfügung steht. Die Frauen nehmen ihr Schicksal also selbst in die Hand. Neben dieser Aktivität hat Frau Nixon ein weiteres Kind in ihre Familie aufgenommen. Mercy, ein sechs Jahre altes Mädchen, ist in einem Kinderheim in einem Vorort von Eldoret aufgewachsen, weil ihr Vater umgekommen und die Mutter nicht bekannt ist.

Da Birgit Zimmermann einen guten Kontakt zum Leiter des Heimes hat, besuchte Mercy das BMC regelmäßig. Es galt für das Mädchen eine Familie zu finden, in der es leben und aufwachsen kann. Seit etwa einigen Wochen lebt nun Mercy bei Mama Nixon und ihrer Familie, wurde dort herzlich aufgenommen und ist nach Angaben des Vereins sehr glücklich.

Sie ist nun die älteste Tochter und hilft gern mit. Da die Familie in der Nachbarschaft lebt, kommen die Kinder immer wieder, um das BMC zu besuchen und es wird auch für die Schulausbildung gesorgt.

Vor ein paar Monaten wurde mit dem Umbau des alten Farmgebäudes begonnen, um mehr Platz für die Kinder zu schaffen. Dieses neue Gebäude dient auch als Anlaufstelle für Jugendliche, die mit Problemen zu kämpfen haben. Ein elementarer Baustein für die Zukunft der jungen Menschen, ist nach der Schule eine Berufsausbildung zu erlangen, und einen Arbeitsplatz zu finden, um dadurch der Armutsfalle in Kenia zu entrinnen.

Das BMC unterstützt und begleitet die jungen Erwachsenen in ihren schwierigen und komplizierten Lebensphasen. Der Aufbau der neuen Projekte „Förderung Jugendlicher bei der Berufsausbildung“ und die „Bildung eines Netzwerkes Arbeitsplätze und Existenzgründung“ ist 2018 gut vorangekommen. Mitarbeiter des Teams organisieren Seminare und Treffen und führen Gespräche mit Betrieben und Ausbildungsstätten. Das macht hoffnungsfroh, die nächsten Schritte zu gehen.

Im Bible-Kids-Club werden die jüngeren Kinder der Nachbarschaft einmal in der Woche im BMC willkommen geheißen, und der Fußballclub BMC FC hilft Sportbegeisterten in guter Weise aktiv zu sein. Die Verlegung der Farm in diesem Jahr hat mehr Platz für den kleinen Bauernhof verschafft. Durch den Ertrag müssen weniger teure Lebensmittel zugekauft werden.

Die Arbeit des „Badilisha Maisha Centres“ wird durch die Spender, die Paten aus Deutschland und den Mitgliedern des „Eldoret Kids Kenia“ als Projektträger ermöglicht.