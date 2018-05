Bad Urach Gut beschirmt durch die Stadt

Bad Urach / Mara Sander

Trotz des teilweise heftigen Regens am Samstagabend kamen annähernd 300 vorwiegend portugiesische Katholiken zur feierlichen Lichterprozession, die an den 13. Mai 1917 erinnert.

Damals hatten drei Hirtenkinder in der Nähe des portugiesischen Wallfahrtsortes Fatima eine Marienerscheinung. Es folgten weitere jeweils am 13. jeden Monats von Mai bis Oktober 1917 mit der Aufforderung, für den Frieden und um die Rückkehr einer atheistisch gewordenen Welt zum Glauben zu bitten. Darum beteten die Gläubigen während der Prozession den Rosenkranz, ein Gebet mit dem sie das Leben Jesu durch die Augen der Gottesmutter betrachten.

Für viele Portugiesen gehört ein Besuch in Fatima zum Besuch in der Heimat. Aber das ist nicht jedes Jahr möglich. Darum gibt es die Prozessionen auch in mehreren deutschen Städten, wo viele Portugiesen leben. In Bad Urach geht sie auf die Initiative von Leopoldina Gomes zurück, die in den 1960er Jahren als Erinnerung an die portugiesische Heimat für die Gastarbeiter eine Marienstatue aus Fatima mitbrachte.

Die Lichterprozession findet jeweils am Samstag nach dem 13. Mai statt. Getragen wird die Madonnenstatue immer von Menschen, die entweder für eine Gnade danken oder Hilfe in persönlichen Anliegen erbitten.

Eine zweite „Madonna von Fatima“ steht ständig in der Grotte vor der katholischen Kirche St. Josef in der Münsinger Straße. Täglich kommen Menschen dorthin, um an diesem geschützten Andachtsort, um Hilfe in ihren Anliegen zu bitten. „Man kann ihr alle Sorgen anvertrauen“, sagen viele Teilnehmer der Prozession über ihr Verhältnis zu Maria. „Beten hilft vielleicht nicht immer sofort und wie man es gerne hätte, aber es hilft.“

Während des Gottesdienstes zuvor nahmen etwas weniger Menschen teil als an der Prozession, „weil ja morgen früh, also nur wenige Stunden später, gleich der Festgottesdienst zu Pfingsten ist“, wie einige erklärten. Andere hingegen hatten am Abend noch zu arbeiten.

Der Regen jedenfalls hielt die meisten nicht an der Teilnahme ab: „Wir sind ja gut beschirmt“. Dies war freilich im doppelten Sinne gemeint. Zum einen natürlich bezogen auf die bunte Regenschirmparade, vor allem aber darauf, dass „unsere Heilige Frau von Fatima“ auch als Schutzheilige Portugals verehrt wird.

Weil aber befürchtet wurde, dass die Madonnenstatue durch den teilweise heftigen Regen Schaden nehmen könnte und auch Regenschirme allein nicht ausreichten, um trockenen Fußes den Weg zu gehen, verkürzten Pater Ivo von der portugiesischen und Pfarrvikar Zuani von der deutschen Gemeinde die Wegstrecke. In diesem Jahr führte sie nicht wie üblich bis zum Marktplatz.

Das tat der Andacht aber keinen Abbruch. Denn es war bewegend wie jedes Jahr, als zum Abschluss alle Teilnehmer während des Refrains eines Liedes mit weißen Taschentüchern winken, um sich von ihrer Madonna bis zum nächsten Jahr zu verabschieden. Wie die Original-Statue wird auch die Uracher Maria sicher aufbewahrt, um sie dann wieder mit weißen Blumen zu schmücken und als Zeichen des Glaubens durch die Stadt zu tragen.

Zum Abschluss trafen sich die Gläubigen im Delp-Haus zu portugiesischen Spezialitäten und hatten dabei viele Gesprächsthemen. Dabei ging es nicht nur über den Glauben, sondern mehr noch über aktuelle Ereignisse, die zum Beten mahnen. Sei es die Weltpolitik oder familiäre Schicksale.