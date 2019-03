Auszeichnung Gesund bleiben im Dienst: Ministerin ehrt Verwaltung

Dettingen / Christina Hölz

Gesundheitstage und Burnout-Prävention, dazu Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz: Dettingen setzt verstärkt auf Gesundheitsmanagement in den gemeindeeigenen Betrieben.

Die Verwaltung hat sich an einem Modellprojekt der kommunalen Gesundheitskonferenz im Landkreis Reutlingen beteiligt und wird nun ausgezeichnet: Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut verleiht Bürgermeister Michael Hillert und Personalchef Volker Brodbeck das Label „Gesund im Betrieb.“

Das Modellprojekt des Landkreises in Zusammenarbeit mit AOK und Handwerkskammer sei ein Angebot, um modernes Gesundheitsmanagement und Kriminalprävention (anhand neuer Sicherheitsbestimmungen) in der Arbeitsorganisation zu etablieren, so Volker Brodbeck. Als Personal- und Organisationsamtsleiter hatte er die Federführung des Projekts übernommen und Dettingen auch von einer Kommission des Landratsamts Reutlingen zertifizieren lassen.

Um die Auszeichnung zu erhalten, sind im Dettinger Rathaus neue Strukturen eingerichtet worden. So gibt es neuerdings etwa ein Notrufsystem für alle Beschäftigten: Die Mitarbeiter können über einen Notfallknopf am Arbeitsplatz direkt einen Alarm auslösen, sollte es zu einer gefährlichen Situation kommen. Außerdem wird es künftig regelmäßig Tage geben, an denen für die Beschäftigten das Thema Gesundheit und Prävention im Mittelpunkt stehen. Auch hat das Personalamt Vorträge initiiert, unter anderem zum Thema Resilienz: „Wie kann ich meine persönliche Widerstandsfähigkeit stärken?“ Die neuen Organisationsstrukturen und auch die Anzahl an ausgebildeten Ersthelfern im Rathaus seien von der Jury als positiv hervorgehoben worden, so Volker Brodbeck. Nach der erfolgreichen Zertifizierung wird der Gemeinde am Donnerstag, 14. März, das Label „Gesund im Betrieb“ verliehen.