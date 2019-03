Der Sängerbund Riederich war Gastgeber in der Gutenberghalle für das 67. Jahrestreffen der Chorgemeinschaft.

Seit 67 Jahren gibt es die Chorgemeinschaft Neckar-Schönbuchrand, die sich einmal jährlich in einem der Mitgliedsorte trifft. In diesem Jahr kamen die Chöre aus Altenriet, Oferdingen, Pliezhausen und Walddorfhäslach nach Riederich in die Gutenberghalle zu einem Konzert.

Es stand unter dem Leitmotiv eines Zitats von Henry van Dyke: „Nutze die Talente, die du hast. Die Wälder wären still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen.“ Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht Leistung und Perfektion das Wichtigste sind, sondern die Freude am Singen in der Gemeinschaft.