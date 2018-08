Dettingen Gemeinsam in die Wildnis

Dettingen / swp

Gleich zu Beginn der Sommerferien starteten acht Mädchen der Pfadfindergruppen aus Dettingen nach Italien, um im Nationalpark „Val Grande“ auf Fahrt zu gehen.

Mit dem Zug ging es für die Jugendlichen über die Schweiz und Domodossola nach Premosello-Chiovenda. In diesem kleinen italienischen Dörfchen begann der Wanderweg durch die Wildnis des „Val Grande“. Sofort galt es, die ersten 600 Höhenmeter zu überwinden, und schon nach wenigen Schritten war jegliche Zivilisation weit weg. Es gab nur noch Berge, Wälder, Steine und Bäche. Die Wege waren steil, steinig und schmal, teilen die jungen Abenteurer mit.

Die Aussicht nach einem erklommenen Aufstieg war dafür atemberaubend und jedes Mal wieder überwältigend, so das Fazit der Dettingerinnen. Übernachtet haben sie in kleinen Steinhütten oder irgendwo im Zelt auf einer Wiese, wo es in der Nähe auch Wasser zum Kochen und Trinken gab. Der Weg führte vier Tage quer durchs „Val Grande“ bis nach Malesco, wo die Essensvorräte wieder aufgefüllt wurden, um danach nochmals für drei weitere Tage das Tal hinter Finero zu erkunden und zu erwandern.

Neben dem Wandern kam für die Pfadfinder aber auch das Baden an den vielen Flüssen, die sich von den Bergen ins Tal zogen, nicht zu kurz. Die Sonne meinte es sehr gut mit den Wanderern, und so wurde oft schon früh morgens um 7 Uhr mit dem Aufstieg begonnen. In der Mittagshitze gab es dann die eine oder andere längere (Bade-) Pause. Nach neun Tagen verließen die Dettinger Pfadfinder den Nationalpark „Val Grande“ wieder in Richtung Deutschland.

Die Sommerfahrt brachte ihnen neben vielen neuen Erlebnissen und Erfahrungen auch viele unvergessliche Augenblicke, die sie im Gepäck mit nach Hause brachten.