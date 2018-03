Dettingen Gegen Wohnungsnot: Politiker haben 200 Baulücken im Visier

Von Christina Hölz

Mancher wird dieser Tage aufhorchen bei der Lektüre der Dettinger Gemeindenachrichten. Prominent platziert und ganzseitig aufgemacht, wenden sich dort Gemeinderäte samt Bürgermeister mit einem Appell an die Bevölkerung in der Ermsgemeinde.

Was die Kommunalpolitiker schmerzt? Die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Genau genommen die spezielle Situation in Dettingen: Denn dort soll nun wegen der enormen Nachfrage nach Wohnraum ein neues Baugebiet erschlossen werden (wir berichteten mehrfach), gleichzeitig stehen aber etliche Häuser und Wohnungen leer. Und auch viele private Flächen bleiben unbebaut.

Der Reihe nach. Die brach liegenden privaten Bauplätze im Ort (unter anderem in den Gebieten Acker Loch und Oberer Wolfgarten) sind immer mal wieder Thema in den Gemeinderatssitzungen. Auch die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt ist nichts Neues. Gründe, weswegen die Kommune im Falle des neuen Baugebietes auch mit einem Bauzwang auf den Grundstücken operiert.

Das reicht nicht, finden die Gemeindevorderen. Vor allem Rätin Elke Göhner (Unabhängige Liste) habe sich dafür verkämpft, die Dettinger in einem Anschreiben um ihre Unterstützung zu bitten, schildert Bürgermeister Michael Hillert. Denn es sei auch die Aufgabe des Gemeinderates, die Bürger und Auswärtige bei der Wohnungssuche zu entlasten, argumentieren die Unterzeichner des Briefes. Und das ist das ganze Gremium.

„Wir möchten den Wohnungssuchenden, die täglich als Einpendler von auswärts nach Dettingen kommen, um hier zu arbeiten oder den jungen Familien, die die Infrastruktur Dettingens schätzen, eine Chance bieten, hier ansässig zu werden“, heißt es in dem offenen Brief.

Um mehr Wohnungen zu bieten, sucht der Rat einerseits das neue Baugebiet. Gleichzeitig drängen die Kommunalpolitiker aber auch auf eine stärkere bauliche Verdichtung im Inneren des Ortes. Von „rund 200 Baulücken in Dettingen“ ist in dem Schreiben die Rede. Die prägen zwar das Landschaftsbild positiv, werden aber „seit Jahrzehnten nicht bebaut“, argumentieren die Räte. Das sei zwar das gute Recht eines jeden Grundstückbesitzers, relativieren die Unterzeichner – sie bitten aber die Dettinger, die Situation zu überdenken.

„Vielleicht ist der eine oder andere Bauplatz doch mittlerweile verkäuflich oder ein seit längerem leerstehendes Haus könnte auf den Wohnungs- und Immobilienmarkt gebracht werden.“ Gerade junge Familien seien interessiert, innerorts möglichst nahe an Kindergärten und Schulen zu wohnen, heißt es in dem Appell weiter. Die neuen möglichen Baugebiete lägen jedoch „weiter abseits und meist in Hanglagen“. Will heißen: Kinder müssten meist mit dem Auto zu Kindergarten und Schule gefahren werden. Das wiederum könnte ein weiteres Dettinger Problem befeuern: Der innerörtliche Verkehr ist laut einer Studie bereits höher als in vergleichbar großen Gemeinden. Und er könnte künftig weiter steigen

Über die Zukunft der privaten Wohnungen und Grundstücke haben die Kommunalpolitiker nicht zu befinden. Wohl über aber die Lage des neuen Baugebiets: Die Vorentscheidung fällt in der Sitzung des Gemeinderates am kommenden Donnerstag, 22. März. Dann nimmt das Gremium zwei Flächen in die engere Wahl. Sie werden beide untersucht, später erst legt sich der Rat fest.