Bad Urach Gärtnern in Frieden und Vielfalt

Bad Urach / Simon Wagner

Lange Zeit war er nur eine Idee. Nun aber gedeihen, im wörtlichen Sinne, die ersten Früchte. Seit April dieses Jahres besitzt Bad Urach einen Gemeinschaftsgarten. Eine handvoll Hobbygärtner um Initiator und Koordinator Frieder Zürcher haben sich zusammengetan, um ein Projekt zu verwirklichen, das als Phänomen auch unter dem Stichwort „urban gardening“ (städtisches Gärtnern) bekannt ist und weltweit eine wachsende Zahl von Anhängern findet.

Menschen, die im städtischen Raum wegen Platzmangel nicht die Möglichkeit haben, ihren grünen Daumen zu üben, schließen sich also zusammen, um gemeinsam ein Stückchen Erde zu bewirtschaften. Dabei steht nicht alleine die Produktion von allerlei Feldfrüchten im Vordergrund, sondern mindestens gleichwertig auch der soziale Kontakt und das Miteinander. Der Gemeinschaftsgarten wird zum Treffpunkt und – abseits von herkömmlichen Vereinsstrukturen – zum alternativen Freiraum für Gleichgesinnte. So auch in Bad Urach. Das selbst auferlegte Motto der aktuell fünf Freizeitbauern: „Gärtnern in Frieden und Vielfalt.“ Als dauerhafter Kooperationspartner mit im Boot ist der Arbeitskreis Asyl.

Friedlich, gar idyllisch gelegen, ist es tatsächlich, das Fleckchen Erde, das die Hobbygärtner im Seeburger Tal, unweit der Uracher Bergwacht bezogen haben. Die 400 Quadratmeter große Gartenfläche ist umsäumt von weiten Wiesen und den Wipfeln des nahen Waldes. Unweit des Grundstücks plätschert die Erms in ruhigen Bahnen vorbei. Frieder Zürcher kommt beinahe ins Schwärmen, als er die Vorzüge der Lage aufzählt. Dass das Gemeinschaftsprojekt aber gerade beim „Roten Winkel“ verwirklicht werden konnte, also dort, wo einst allerlei Freigeister eine Künstler-Kolonie aufbauten, die von Einheimischen oftmals als „Anarchisten-Kommune“ bezeichnet wurde, quittiert Zürcher mit einem geschmunzelten „passt gut“. Von anarchistischen Zügen ist das heutige Projekt aber freilich gänzlich befreit.

Vielmehr ist es in enger Zusammenarbeit mit der Stadt entstanden. Der Leiter der Stadtgärtnerei, Walter Kugele, stand und steht dem Team mit Rat und Tat zur Seite, so wie Bürgermeister Elmar Rebmann. Er war es, der der Initiative die städtische Fläche im Seeburger Tal angeboten hatte, nachdem sich die ursprünglich Idee aus dem Jahr 2016, das ehemalige Postareal mitten in der Stadt zu beziehen, wegen notwendiger Maßnahmen zum Hochwasserschutz zerschlagen hatte. Unterstützung kam aber nicht nur von Seiten der Stadt. Ein Bad Uracher Bauunternehmen erklärte sich dazu bereit, die ehemalige Wiese für eine Bepflanzung kostenlos vorzubereiten.

Jetzt ist das Gelände fein säuberlich aufgeteilt in verschiedene Parzellen à zehn Quadratmeter Größe. Zwischen den schmalen Pfaden wachsen verschiedene Gemüse, wie Salate, Zwiebeln, Tomaten, Bohnen oder auf einem Gemeinschaftsfeld Kartoffeln. Je nach Zeit und Muße bewirtschaften die einzelnen Gärtner eine oder gleich mehrere Flächen. Pro Parzelle werden symbolische zwei Euro im Jahr fällig.

Angebaut werden darf, was gefällt und schmeckt. Auf chemische Keulen oder auf Hybridzüchtungen aus dem Supermarkt wird zu Gunsten guter und alter Sorten aber bewusst verzichtet. Ansonsten darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Gemeinsam besprochen und umgesetzt werden jedoch Einzelprojekte, wie der geplante Umbau des gespendeten Bauwagens als Lager- und Gemeinschaftsraum.

„Aber“, so bringt Zürcher den Grundgedanken des Projekts auf den Punkt, „wir wollen nicht nur gemeinsam arbeiten“. Auch die gemeinsame Zeit, der Austausch und gegenseitige Hilfestellungen stehen im Vordergrund. Das allerdings ohne vorgegebenen Rahmen. „Wir haben keinen Druck, sondern völlige Freiheit“, so Zürcher, „es muss ja Spaß machen“. Wobei, ganz grenzenlos ist dir Freiheit nicht. Die Spielregeln, die für alle Gärtner gelten, beinhalten auch die Rücksichtnahme auf direkte Anwohner. Ein Erntedankfest, ja. Wilde Partys bis tief in die Nacht, nein.

Vielmehr versteht sich die Initiative nicht nur als Gemeinschaft förderndes und ökologisches, sondern auch als integratives Projekt, das sich zudem einen Bildungsauftrag gegenüber nachkommenden Generationen auf die Fahnen schreibt. Dass Gemüse nicht in der Auslage des Supermarkts wächst, auch das kann im Seeburger Tal besichtigt werden.