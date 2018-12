Neckartenzlingen Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Neckartenzlingen / swp

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ist es am Freitagnachmittag auf der B 297 gekommen. Der Lenker eines Ford Ka war kurz nach 14.30 Uhr auf der Bundesstraße von Neckartenzlingen herkommend in Richtung Mittelstadt unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen den entgegenkommenden Tieflader eines 23-Jährigen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf über 30 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 297 voll gesperrt werden. Die Identität des schwer verletzten Pkw-Lenkers steht noch nicht fest.