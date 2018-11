Politik Freien Wähler werben für die Kommunalpolitik

Dettingen / swp

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler FWV hat zu einem Bürgerinfoabend eingeladen, um über aktuelle Themen in der Gemeinde zu berichten, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und um für eine Kandidatur zur Gemeinderatswahl am 26. Mai Jahres zu werben.

Zum Einstieg stellte der Vorsitzende Dr. Rolf Hägele die Fraktion vor. Alle neun Mitglieder waren anwesend und gaben ein kurzes persönliches Statement ab. So wurde klar, für was die FWV steht: Ihr Fokus liegeauf vernünftiger und kostenbewusster Gestaltung mit eigenen kreativen Ideen. Schließlich sehe sie Kommunalpolitik als Dienstleistung für den Bürger.

Daraufhin traten die Anwesenden schnell in eine Diskussion zu den vom Vorsitzenden angesprochenen Themen ein: Bei der anstehenden Wohnbaulandentwicklung wurde schnell klar, wie schwierig es werden wird, alle formulierten Ziele zu verwirklichen. Der Grat zwischen Landschaftsverbrauch und notwendiger Siedlungsfläche sei schmal, und so wurden in der Diskussion auch Wege und Maßnahmen angemahnt, die schwer durchzusetzen sind.

Die Forderung, unbebaute erschlossene Grundstücke drastisch zu besteuern, um Druck aufzubauen war das eine, zum anderen wurde gefordert, auch leerstehende Mietwohnungen, und davon gäbe es viele, nach einer gewissen Zeit mit einer „Strafe“ zu belegen. Die Stadt Stuttgart gehe diesen Weg. Zur Besteuerung leerstehender Wohnungen hatten die FWV-Räte eine klar ablehnende Haltung, da dies oft nachvollziehbare Gründe hat und das Mietrecht hier sicher auch teilweise Ursache ist. Was die Besteuerung unbebauter Plätze angeht wurde eine Änderung der Gesetzeslage angemahnt, um entsprechenden Spielraum zu erhalten.

Auch auf die aktuelle Finanzlage gingen die Kommunalpolitiker ein. Das größte Projekt, der Um- und Neubau der Schillerschule, werde auf 18 Millionen Euro kommen. Qualifizierte schulische Ausbildung der Dettinger Kinder, auch mit mittlerem Bildungsabschluss, ist ein wichtiges kommunalpolitisches Ziel der FWV.

Dazu kommt, dass die im Haushalt 2018 geplanten Steueransätze, insbesondere im Gewerbesteuerbereich, nicht ganz erreicht werden, was weitere Spielräume stark einschränke.

Die Aufgabe, ein letztes Regenüberlaufbecken zu bauen, müsse bis 2022 erledigt sein, drei Millionen sind verplant. Die geplante und durchaus sinnvolle Änderung der Verkehrsführung Gustav-Werner-Straße muss wahrscheinlich zeitlich geschoben werden, weil dafür nahezu nochmals dieselbe Summe aufzubringen ist. Auch wurden die Aufgaben im sozialen Bereich angesprochen. Die Kinderbetreuung aller Altersgruppen stehe bei der Aufgabenerfüllung ganz oben und wird bedarfsgerecht weiter auszubauen sein. Wir sind zwar besser aufgestellt, als viele andere Kommunen im Kreis, trotzdem kann die Weiterentwicklung der rasanten Nachfrage fast nicht standhalten. Eine neue Kindergruppe im Walter Ellwanger Kindergarten geht dieses Jahr noch in Betrieb.

Schließlich ist noch die Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen eine Aufgabe, die viel Kreativität und Engagement fordere.

Für die Anschlussunterbringung genutzt werden die Kreuzgasse 1, die Obdachlosenunterkunft in der Kappishäuser Straße sowie das Gebäude des ehemaligen Gasthauses Kelter.

Zum zweiten ist die Integration dieser Neubürger eine große Herausforderung. Der Arbeitskreis Asyl leiste Unschätzbares, unterstützt wird er seit kurzem einer Integrationsbeauftragten. (wir haben berichtet).