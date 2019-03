Bad Urach Flucht vor dem Klimawandel

Bad Urach / Von Alexander Thomys

In schöner Regelmäßigkeit wird in der Bundesrepublik darüber diskutiert, ob Stürme und Unwetter oder stabilste Hochsommerlagen hierzulande ein Zeichen für den Klimawandel sind, oder ob es sich um gewöhnliche Wetterkapriolen handelt. Weltweit dagegen, das zeigt eine neue Ausstellung im Haus auf der Alb der Landeszentrale für politische Bildung, sieht die Lage eindeutig aus: Immer mehr Menschen geraten durch den Klimawandel in Bedrängnis, gehen ganzen Völkern die Lebensgrundlagen verloren. Ihnen bleibt oft nur die Flucht.

Die Ausstellung in Bad Urach, organisiert von der Deutschen Klimastiftung, verzichtet dabei weitgehend auf wissenschaftliche Hintergründe, sondern lässt die Betroffenen selbst zu Wort kommen. Auf großformatigen Plakaten sind beispielhaft Menschen zu sehen, die rund um den Globus in ihrem Alltag mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. In Bad Urach kommen sie nun auch zu Wort: Kopfhörer an den einzelnen Stationen ermöglichen es den Besuchern der Ausstellung, sich unmittelbar von den Betroffenen erzählen zu lassen, wie es ihnen ergeht. Auf eine bemerkenswert persönliche Art wird dabei das für die Europäer oft eher theoretische Thema des Klimawandels greifbar.

Wenn etwa zwei junge Frauen aus dem Inselstaat Kiribati erzählen, dass ihre nur knapp über dem Meeresspiegel liegende Heimat im Pazifik zu versinken droht. Um fast sechs Zentimeter ist der Meeresspiegel in den letzten beiden Jahrzehnten gestiegen. Für die Inseln, die nur wenige Meter aus dem Meer ragen, ist dies eine existenzielle Bedrohung. „Wir haben Angst, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht“, erzählt die Stimme aus dem Lautsprecher. Offenbar hat die Inselbewohnerin nur wenig Hoffnung, dass die Welt dem Klimawandel noch rechtzeitig und entschlossen begegnet: „Ich bin sehr traurig und es tut weh, von dort weggehen zu müssen, wo man herkommt. Denn ich liebe meine Heimat. Hier bin ich zu Hause.“

Ganz konkrete Erfahrungen schildert auch eine Bäuerin aus Bolivien. Ihre Heimat lag am Illimani-Berg, dessen Schneereichtum viele Ortschaften in der Umgebung mit Trinkwasser versorgt hat. Früher war das Gebirge ganzjährig mit Schnee bedeckt – heute fehlt das Wasser, verlieren die Menschen ihre Lebensgrundlagen. „Es geschieht etwas mit dem Klima“, sagt die Landwirtin, die inzwischen gezwungen war, ihre ursprüngliche Heimat zu verlassen. „Wo sich einst strahlend weiße Eisriesen hinunter in das Tal schoben, bedeckt heute nur noch Schutt und Geröll den Boden.“ Wissenschaftler könnten sich nicht eindrücklicher äußern. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Mai.