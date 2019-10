Der Dettinger Produzent und Regisseur Frieder Scheiffele hat die Sparten gewechselt. Er ist jetzt als Wirtschaftsförderer im Filstal tätig (wir berichteten). Im vorerst letzten Fernsehbeitrag seiner Firma Schwabenlandfilm geht es um die herbstliche Restlesküche.

Die Ernte galt als heilig

Früher galt die herbstliche Ernte als heilig, nichts blieb übrig auf dem Feld. Die Bauern waren dankbar für den Ertrag und sie waren stolz auf ihre Produkte. Der Film begleitet Menschen, die sich diesen Gedanken verschrieben haben und alte Kulturtechniken weitergeben.

Wie man Kürbisse richtig lagert

Und er besucht Erzeuger, die regional vermarkten oder alte Sorten neu entdecken. Kartoffelpizza, Pilzbutter, Kürbischips und schwarze Walnüsse sind nur einige herbstliche Gerichte, die aus Resten oder Überschuss hergestellt werden. Sie werden über den zweiten Weg zu neuen Gaumenschmeichlern. Der Film begleitet Menschen, denen Lebensmittel wichtig sind.

Wie man Kürbisse richtig lagert und winterfest macht, verrät Kürbis-Produzent Jens Eisenmann aus Marbach-Rielingshausen. Kürbis-Expertin Petra Graf arbeitet auf der weltgrößten Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg und kennt zahlreiche Kürbisrezepte. Alles sollte sofort verwertet, verbraucht oder haltbar gemacht werden, sagt Walnussfachmann Alexander Kaupp. Selbst die Schalen der Walnüsse bleiben nicht ungenutzt. So handhabt das auch Volker Draxler mit den Resten der in Ebersbach an der Fils und Umgebung gesammelten Pilze.

Frieder Scheiffele zeigt den sorglosen Umgang mit Lebensmitteln

Regisseur Frieder Scheiffele zeigt Menschen, die dem sorglosen Umgang mit Lebensmitteln etwas entgegensetzen. Er besucht Erzeugerinnen und Erzeuger mit Haltung und Vorbildcharakter, die regional vermarkten und mit pfiffigen, herbstlichen Rezepten zum Nachkochen einladen.

Das SWR-Fernsehen zeigt am Freitag, 1. November, um 18.30 Uhr die letzte Produktion des Dettinger Regisseurs Frieder Scheiffele.

Das könnte Sie auch interessieren