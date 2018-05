Bad Urach Fasten im Takt der Sonne

Bad Urach / Kirsten Oechsner

Bad Urach, kurz vor 21 Uhr: Die Innenstadt liegt längst im Schatten, am Himmel über dem Talkessel ist es indes noch hell. Doch es dauert nicht mehr lange, bis die Sonne untergeht – ein Moment, den die Bad Uracher Moslems herbeisehnen. Denn ab exakt 21.05 Uhr durften sie vergangenen Freitag wieder das, was ihnen im Ramadan seit Sonnenaufgang verwehrt war: essen und trinken. Beim öffentlichen Fastenbrechen mit dabei waren zahlreiche Wegbegleiter anderen Glaubens, darunter auch Stadtrat Bruno Wörner in Vertretung von Bürgermeister Elmar Rebmann und der evangelische Pfarrer Wilhelm Keller.

Keller freute sich über die zusätzliche Mahlzeit, die Muslime dagegen hatten Hunger: „Die ersten Tage sind besonders schlimm“, berichtet Özdem Diler übers Eingewöhnen in den Fastenalltag. Vier Wochen wird sein Leben von einem ungewohnten Rhythmus geprägt sein, den jeder Muslim individuell gestaltet. Diler selbst wird bis zum Ende des Ramadans am 14. Juni jeden Morgen um drei Uhr aufstehen, frühstücken und sich dann wieder für eine kurze Zeit hinlegen. In der Fastenzeit beginnt Özdem Diler erst gegen 9 Uhr mit der Arbeit, entsprechend verschiebt sich der Feierabend nach hinten: „Dann ist die Zeit bis zum Fastenbrechen nicht so lang“, verrät er. Wenn die Kollegen zum Mittagessen gehen, knurre ihm gerade in der Anfangszeit durchaus der Magen: „Aber je länger die Fastenzeit dauert, desto leichter geht’s.“ Das sehen auch die Frauen so, die bereits um 16 Uhr mit den Vorbereitungen fürs Fastenbrechen begonnen haben: „Man gewöhnt sich daran zu kochen und nichts essen zu können“, meint eine Helferin. Und zwar so sehr, erklärt eine Mitstreiterin, dass die Umstellung nach Ende des Ramadans schwer falle: „Da hat man den Rhythmus so drin, tagsüber nichts zu essen und doch zu kochen für den Abend.“

Das Tafeln in so großer Runde wie am Freitag ist nicht üblich, in der Regel vollziehen die Muslime das Fastenbrechen im privaten Rahmen – gelegentlich treffen sich einige Gläubige im kleineren Kreis dazu in der im Jahr 2000 gegründeten Mevlana-Moschee. Das öffentliche Fastenbrechen haben der türkisch-islamische Verein und der christlich-muslimische Gesprächskreis vor einigen Jahren initiiert, rund 100 Frauen und Männer, Mädchen und Jungs waren am Freitag zu dieser gemeinsamen Mahlzeit gekommen. Pfarrer Wilhelm Keller freut sich über die vielen Begegnungen an diesem Abend: „Es ist ein richtig schönes Miteinander.“ Das sei im Lauf der vergangenen Jahre durch viele gemeinsame Veranstaltungen wie das jährliche Grillfest in Seeburg und vor allem durch die Reisen nach Istanbul und Berlin gewachsen.

Ausnahmen von der Regel

Doch es wird nicht nur in Erinnerungen geschwelgt und neue Reisepläne geschmiedet, die deutschen Gäste fragen vor allem Iman Bunyamin Döger nach dem religiösen Hintergrund fürs Fasten und die individuelle Umsetzung. Ausnahmen von der strengen Fastenregel von Sonnenaufgang bis zu deren Untergang gibt es durchaus – Schwangere, oder auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen Medikamente nehmen. Die Schmerztablette gegen Kopfweh sei dagegen Tabu, klärt Özdem Diler auf. Auch ist es nicht erlaubt, zu rauchen oder einen Kaugummi zu kauen. „Es ist fast schwieriger nichts trinken zu dürfen als nichts zu essen“, verrät Diler.

Um 21.05 Uhr greift er deshalb auch zunächst zur Wasserflasche und erst dann wird gegessen: Linsensuppe hat das Küchenteam gekocht, sowie einen Kichererbsen-Rindfleisch-Top mit Reis. Zum Nachtisch gibt es selbst gemachtes Baklava – ein Genuss. Bei einigen der fastenbrechenden Muslime bleibt es da am dritten Tag des diesjährigen Ramadans nicht bei einem Stück.