Dettingen Familienunterhaltung zu Neujahr

Dettingen / swp

„Laible und Frisch“ feiern TV-Premiere: Der Spielfilm „Laible und Frisch – Do goht dr Doig“ mit Winfried Wagner (Walter Laible) und Simon Licht (Manfred Frisch) schreibt die Geschichte der verfeindeten Bäcker fort, das Drehbuch stammt wieder von Sebastian Feld, Regie führte Michael Rösel. Der Film läuft am 1. Januar um 16.45 Uhr im SWR. Finden Erzfeinde zusammen? Traditionsbäcker Walter Laible kehrt verfrüht von einem Kuraufenthalt in seinen Heimatort Schafferdingen zurück. Seine Frau und sein Sohn teilen ihm mit, dass sie aufgrund drückender Schulden Bäckerei und Heim verkaufen mussten – und zwar an Walters größten Konkurrenten, den Industriebäcker Manfred Frisch. Dieser scheint somit als Sieger aus dem lang andauernden Bäckerstreit hervorzugehen. Doch auf den Höhenflug folgt jäh der Absturz: Vater Heinrich Frisch teilt seinem ungeliebten Sohn mit, dass er die Frisch AG verkaufen und Manfred nicht mehr gebraucht wird. In seiner dunkelsten Stunde erhält er jedoch eine interessante Information, die ihn wieder zurück ins Spiel bringen könnte. Produziert wurde der Film von der Schwabenlandfilm in Koproduktion mit dem SWR, gefördert von der MFG Baden-Württemberg. Produzent ist Frieder Scheiffele.