Bad Urach Exkursionen in die Berufswelt

Bad Urach / Simon Wagner

Im Schnitt sind sie 20,7 Jahre alt. Azubis, die ins Berufsleben starten werden immer älter. Das liegt insbesondere auch an der immer größer werdenden Zahl derer, die, nachdem sie ihren Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche haben, eine weiterführende Schule besuchen. Nur zehn Prozent der Schüler im Land entscheiden sich nach der Sekundarstufe I für eine Lehre. Die restlichen 90 Prozent drücken weiterhin die Schulbank – manches mal trotz latenter Schulmüdigkeit.

Warum das so ist, darüber hat Hartmut Raissle lange nachgedacht. An der Geschwister-Scholl-Realschule in Bad Urach ist er nicht nur Lehrer, sondern auch Fachvorsitzender für die Berufsorientierung. Er kennt die Einstellungen und Motive seiner Schützlinge und ist sich sicher, dass Angst ein wesentliches Kriterium bei ihrer Zukunftsplanung darstellt. Angst vor einer Berufswelt, die fremd, einschüchternd und unnahbar daherkommt. Die Fortsetzung der Schulkarriere hingegen verheißt gewohnte Abläufe und einen sicheren Hafen. Mitunter aber erleiden die Schüler bei teils deutlich angehobenen Leistungsniveaus Schiffbruch und Enttäuschungen. Die will Raissle ihnen, wenn möglich und nötig, ersparen.

Vor vier Jahren hat er deshalb die Betriebs- und Ausbildungsmesse „Baum“ an der GSR ins Leben gerufen. Sie unterscheidet sich in ihrer Aufmachung deutlich etwa von der Bildungsmesse „binea“, die Anfang Februar in der Reutlinger Stadthalle über das Parkett ging.

Nicht Hochglanzbroschüren aus den PR-Abteilungen dominierten am Donnerstagvormittag die Klassenzimmer der Schule, sondern Informationen aus erster Praktikantenhand. Rund 100 Neuntklässler waren an verschiedenen Ständen vertreten und berichteten den Schülern der 8. und 7. Klasse von ihren Erfahrungen, die sie zuvor während ihren einwöchigen Praktika bei insgesamt 90 Betrieben aus der Region gemacht hatten. Zuvor durchliefen sie ein umfassendes Bewerbungstraining und mussten sich auf eigene Faust um einen Praktikumsplatz bewerben. Im Herbst folgt die zweite Praktikumsrunde. Ob es der kleine Malerbetrieb war, der Global Player, Erfahrungen im Sozialwesen oder in der technischen Arbeitswelt: Ungefilterte Berichte wurden am Donnerstag auf Augenhöhe ausgetauscht und gleichzeitig Berührungs- und Schwellenängste für zukünftige Kontakte abgebaut.

Ein Messe-Konzept, das neue Wege geht und seines Gleichen lange sucht. Es war bereits Gegenstand einer Lehrerfortbildung, um Alternativen zu herkömmlichen Angeboten auf dem Feld der Berufsorientierung aufzuzeigen. Denn nicht nur hinter vorgehaltener Hand wird die Sinnhaftigkeit herkömmlicher Modelle angezweifelt. Sie stehen im Verdacht, Entfremdungstendenzen eher noch zu verstärken. Und das vor dem Hintergrund, dass Realschulabsolventen als Auszubildende in vielen Branchen händeringend gesucht werden. Nach dem Besuch der Messe dürfte es den jungen Besuchern zumindest leichter fallen, sich Alternativen zur verlängerten Schulbank vorzustellen.

Ein Effekt, der an der GSR spürbar ist. Nicht zehn Prozent, sondern rund ein Drittel der Absolventen entscheiden sich dort für eine Lehre. Mit all ihren Möglichkeiten.