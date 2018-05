Wirtschaft Erfolgsfaktoren des Unternehmens

Bad Urach / swp

Auch in diesem Jahr kann die Firma Uraca wieder sechs Mitarbeiter zu deren 25- und 40-jährigen Betriebsjubiläen gratulieren und auf gemeinsame 225 Dienstjahre zurückblicken. Dabei sind fünf der Jubilare bereits 40 Jahre in der Pumpenfabrik aktiv. Alle Jubilare haben ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung im Haus begonnen.

Der Ehrentag wurde in festlichem Rahmen im Stausee-Hotel Glems begangen, verbunden mit der Überreichung der Ehrenurkunde der IHK und der Einladung zu einem Mittagessen für die Jubilare und ihre Partner.

„Die Würdigung und Wertschätzung hat seit vielen Jahren Tradition und ist ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur im Hause Uraca. Wir wollen heute bewusst innehalten und Ihre Zeit bei Uraca würdigen“, so Geschäftsführer Gunter Stöhr bei seiner Begrüßung. Bei Uraca schätze man sich glücklich, langjährige Jubilare zu ehren, denn gerade mit deren Ehrgeiz, Engagement und Fleiß stehe der Name Uraca auch in Zukunft für hochwertige Produkte. Sei es doch gerade durch diese dauerhaften Beziehungen möglich geworden, in diesem Jahr das 125-jährige Unternehmensjubiläum zu begehen. Die langjährige Bindung der Mitarbeiter begreift er als einen großen Vertrauensbeweis, aber auch als Teil der Unternehmensphilosophie. Seit 1978 sind Rosemarie Blickle, Wolfgang Niebling, Birgit Petrelli, Frank Steudle und Norbert Ziegler im Unternehmen tätig.

Birgit Petrelli startete ihre Laufbahn mit einer Ausbildung zur Industriekauffrau und ist heute als Sekretärin der Produktionsleitung tätig. Rosemarie Blickle begann mit einer Ausbildung zur technischen Zeichnerin und betreut heute Teile der technischen Dokumentation. Frank Steudle ist nach der Ausbildung zum Mechaniker und 25 Jahren als Fertigungsplaner aktuell Leiter des Qualitätswesen und damit für qualitätsrelevante Vorgänge verantwortlich. Wolfgang Niebling ist ein gefragter Werkzeugschleifer, betreut den Vorrichtungsbau und steht als stellvertretender Ausbildungsleiter in der Lehrwerkstatt den Auszubildenden zur Seite. Norbert Ziegler startete einst ebenfalls als Auszubildender zum Mechaniker. Heute betreut er in der mechanischen Fertigung NC Drehmaschinen und ist bei speziellen, kniffligen Teilen besonders gefragt.

Bürgermeister Elmar Rebmann gratulierte den diesjährigen Jubilaren für ihren Einsatz und dankte dem Unternehmen ausdrücklich für dessen Engagement am Standort Bad Urach. Als Anerkennung überreichte er den Jubilaren die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterschriebene Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Für 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit wurde zudem Markus Haase geehrt.

Geschäftsführer Gunter Stöhr bedankte sich bei jedem Einzelnen der Jubilare und betonte die enge Bindung zum Unternehmen, sowie das gegenseitige Vertrauen. Solche Mitarbeiter, so betonte es Stöhr, seien der Erfolgsfaktor des Unternehmens.