Dettingen Entspannt dem Thema Stress begegnet

Dettingen / Gabriele Böhm

Stresssymptome rechtzeitig erkennen und den Stresspegel herunterfahren: das war das Thema des Referats, das Diplom-Psychologin Jennifer Wessely-Zimmermann aus Reutlingen beim diesjährigen Frauenfrühstück des TSV Dettingen Erms am Samstag vor über 90 Frauen hielt.

Bereits die zehnte Auflage

Sabine Wörner, Frauenvertreterin des TSV und Organisatorin, begrüßte die Gäste im Vereinsheim bereits zur zehnten Veranstaltung dieser Art. Sie dankte ihrem Team, das von der Deko bis zum Eindecken und dem Herrichten der Platten alles im Griff habe. Im Nachklang zum Weltfrauentag am vergangenen Donnerstag habe das Frühstück den Zweck, Frauen aus den verschiedenen Sportgruppen miteinander in Kontakt zu bringen. „Es ist aber auch ein Dank an die Vielen, die sich beispielsweise durch Fahrdienste im Verein einbringen.“

Nach den ersten Anfängen mit etwa 50 Frauen im sogenannten Schillercafé habe sich die Veranstaltung etabliert. „Die Referate haben bisher Themen wie Atmung, Massage oder Faszien behandelt.“

Stress und seine Symptome

In ihrem Vortrag wies Jennifer Wessely-Zimmermann auf Stresssymptome wie Nervosität, Angst, Wut oder Depression hin. Man ziehe sich zurück, sei gereizt oder esse unkontrolliert.

Im vegetativen Bereich seien Bluthochdruck, Schlafstörungen oder eine erhöhte Infektionsanfälligkeit häufig. Konzentrationsstörungen, Denkblockaden oder eine eingeengte Wahrnehmung seien weitere Kennzeichen.

„Dies alles sind jedoch unspezifische Symptome, die auch auf ganz andere Beschwerden hinweisen können.“

Wichtig sei daher, die Beschwerden zuerst von einem Arzt abklären zu lassen. Gehe es um Stress, solle man lernen, ihn rechtzeitig zu erkennen, um, beispielsweise durch Sport, gegensteuern zu können.

Neue Yoga-Gruppe

Hilfreich ist dabei sicherlich auch die neue Yoga-Gruppe, die Stefanie Wurster bei dieser Gelegenheit vorstellte. Sie ließ sich zur Yogalehrerin ausbilden und bietet nun ab Donnerstag, 12. April, jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus am Anger gemeinsame Yoga-Stunden an.