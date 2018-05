Engagement Engagiertes DLRG-Team für die Sicherheit im Dettinger Freibad

Dettingen / Von Alexander Thomys

Das Dettinger Freibad erfreut sich großer Beliebtheit. Davon künden nicht zuletzt zahlreiche Autos aus dem Esslinger und Nürtinger Raum, die am gestrigen Sonntag zielstrebig den Parkplatz am Freibad ansteuern. Ebenso wie natürlich zahlreiche Dettinger – im Freibad herrscht bei sommerlichen Temperaturen reger Betrieb. Aufmerksam beobachten die Helfer der Ortsgruppe Dettingen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) das bunte Treiben im Wasser und auf den Sprungtürmen. In ihren roten T-Shirts sorgen die Helfer zudem ganz nebenbei für farbtupfer im Bad.

„So sind unsere DLRGler für alle Badegäste gut zu erkennen“, sagt Michael Dirr, der als stellvertretender Einsatzleiter des Wasserrettungszuges der DLRG im Landkreis auch deutlich anspruchsvollere Einsätze meistert – und doch übernimmt der Dettinger immer wieder gern einen Wachdienst ins Freibad. „So behält man den Kontakt zu den Jungen. Durch die gemeinsame Aufgabe bleibt man auf einer Wellenlänge“, berichtet Dirr.

Und schließlich rekrutiert sich auch der Nachwuchs der Wasserretter zum Teil aus den Helfern, die einst als Rettungsschwimmer im Freibad an diese wichtige Aufgabe der DLRG herangeführt wurden. Doch zurück zum Dettinger Freibad. Jeden Sonntag in der Badesaison, von 11 bis 18 Uhr, leisten die DLRGler zusätzlich zum diensthabenden Bademeister Wachdienst im Freibad. Immer im Team, wobei dazu mindestens ein erwachsener Wachleiter gehört, hinzu kommen Wachgänger, die bereits im Alter von zwölf Jahren dieses Ehrenamt im Dienst der Allgemeinheit ausüben können. Zwischen vier und sieben DLRG-Helfer sind so jeden Sonntag im Einsatz. Insgesamt kann die Ortsgruppe auf 65 Wachdienstleistende bauen. „Damit entlasten wir ein Stück weit auch die Gemeinde, die sonst sonntags mehr Bademeister stellen müsste“, erklärt Dirr.

Die Jugendlichen werden beim DLRG schon früh an diese Aufgabe herangeführt. „Einen unserer technischen Leiter, Paul Hase, habe ich schon als fünfjährigen im Schwimmkurs kennen gelernt“, berichtet Carmen Seeger stolz. Die stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe koordiniert auch die Dienstpläne der Wachdienste. Beim DLRG lernen die Kinder das Schwimmen – und später oft auch das Retten. Schließlich reizen auch Wettbewerbe, ein eigener Rettungssport mit Aufgaben wie dem Retten von Puppen aus dem Wasser. Mit zwölf Jahren können die DLRGler dann das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze ablegen – und können dann auch als Wachgänger im Freibad mithelfen. Zum Abzeichen gehört natürlich auch ein Erste-Hilfe-Kurs, den die Ortsgruppe in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz Dettingen durchführt. Mit 15 Jahren folgt dann das Rettungsschwimmabzeichen in Silber, dass die 18-Jährigen dann auch als Wachleiter qualifiziert.

Im seltenen Ernstfall, wenn wirklich jemand leblos im Wasser liegt, kümmern sich die jungen Helfer um das Alarmieren des Bademeisters und das Absetzen des Notrufes. Die erwachsenen DLRGler übernehmen die eigentliche Rettung. Das Geschehen im und um das Becken beobachten, Ansprechpartner sein und vielleicht auch die ein oder andere freundliche Ermahnung aussprechen – das können auch schon die jungen Wachgänger, die schnell in ihre Arbeit hineinwachsen.

Erst kürzlich musste der Notarzt nach einem missglückten Sprung vom Sprungturm zum Dettinger Freibad anrücken. Zuvor hatten die DLRGler Hilfe geleistet. Dass aber tatsächlich jemand aus dem Wasser geholt werden muss, ist sehr selten. „Ich habe das hier in meiner Karriere noch nie erlebt“, erzählt Dirr. Viel öfter sind kleinere Malheure: Bienenstiche, Schürfwunden oder auch mal ein Zusammenprall auf der Wellenrutsche.

Und natürlich: Sonnenstiche. Hier sind die Helfer allerdings auf die anderen Badegäste angewiesen, da nur selten die Zeit bleibt, auf der Liegewiese zu patrouillieren. „Da sind wir darauf angewiesen, dass jeder auch ein bisschen nach seinen Nachbarn schaut und uns ruft, wenn jemand mit hochrotem Kopf reglos in der Sonne liegt“, betont Dirr. Dann sollte sich jeder Badegast an die „Rothemden“ der DLRG wenden, die in Dettingen auch unter ihren blauen Schirmen zu erkennen sind.

Wechsel im Halbstundentakt

Die DLRGler indes wechseln sich an verschiedenen Standorten im Freibad etwa alle halbe Stunde ab. In der Nähe des Sanitätsraumes stehen Helfer bereit, die das Schwimmbecken im Blick haben. Und auch am Sprungturm hat, unter einem Schatten spendenden blauen DLRG-Schirm, einer der Helfer Platz genommen und das Geschehen am und um den Sprungturm im Blick. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gönnen die Wachleiter dem Nachwuchs auch ab und an einen Sprung ins kühle Nass – und nach Dienstschluss bleiben viele oftmals auch noch ein bisschen im Freibad.

Für ihren Dienst bekommen die Helfer den Gegenwert einer Saisonkarte im Freibad als kleine Entschädigung. Und sie alle wissen, dass auch die DLRG-Ortsgruppe von ihrem Einsatz profitiert: Denn die Dettinger können das Hallenbad an zwei Abenden in der Woche kostenfrei nutzen. „Im Bezirk gibt es viele Ortsgruppen, die ein Bahnengeld zahlen müssen“, weiß Dirr. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt sind weitere Gründe, weshalb das DLRG-Team zusammenhält. Und im Ernstfall helfen zu können, ist Privileg und Verpflichtung zugleich. Und macht auch Spaß.