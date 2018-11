Dettingen Einfach Urlaub vom Alltag

Von Christina Hölz

So gebraucht und gut aufgehoben haben sich die beiden älteren Damen lange nicht mehr gefühlt. Sie stehen an der Küchentheke der neuen „Licht-Stube“ am Dettinger Hammerweg und schnippeln Brokkoli, Karotten, Pilze und alles, was dazugehört zu einem richtigen Gemüseauflauf. In einer großen Schüssel nebenan dampfen die Nudeln, während eine Seniorin gemeinsam mit Alltagsbegleiterin Heidrun Sieger die Äpfel für den Nachtisch rädelt. „Apfelküchle – das haben wir uns gewünscht“, sagt die ältere Frau und stellt kleine Teller auf den gedeckten Tisch.

Das gemeinsame Mittagessen gehört dazu in der Tagesbetreuungsgruppe der Diakoniestation Oberes Ermstal/Alb. Denn ein bisschen soll es sein wie in der Familie. Auch wenn die Partner der Senioren oft nicht mehr leben und die Kinder, die sie betreuen, tagsüber arbeiten müssen. Im Alltag geht dann einiges verloren, nicht nur die Ansprache – auch das Selbstvertrauen.

„Wir legen Wert darauf, dass die älteren Menschen beim Kochen mithelfen können und Wertschätzung erfahren“, sagt Christine Krohmer, die Geschäftsführerin der Diakoniestation für das Obere Ermstal und die Alb. Auf perfekt geschnittene Kartoffeln kommt es da nicht an.

Seit Mitte des vergangenen Jahres kommen zwischen sechs und acht hilfsbedürftige ältere Menschen jeden Mittwoch in der Dettinger „Licht-Stube“ zusammen. Die heißt so, weil die Sonne kleine Kegel wirft auf den Boden der neu hergerichteten Wohnung im ehemaligen Gemeindebauhof. Zwischen Küchenzeile, Esstisch und der Sofaecke mit Ruhemöglichkeit ist genügend Platz – „die Gruppe könnte sogar noch Zuwachs vertragen“, betont Christine Krohmer.

Das Angebot ist für alle älteren Menschen mit kleineren geistigen und körperlichen Handicaps offen. Geleitet wird die Tagesgruppe von einer Pflegefachkraft, ihr zur Seite stehen bürgerschaftlich engagierte Helfer, die Alltagsbegleiterinnen. Sie werden eigens für die Aufgaben in der Gruppe geschult und arbeiten für eine kleine Aufwandsentschädigung. An diesem Mittwoch sind Claudia Streicher und Heidrun Sieger im Dienst. Nach dem Essen kümmern sie sich liebevoll um die weniger fitten Tagesgäste – etwa um die etwas demente Dame, die gerne ihre Handtasche verlegt. Beim „Mensch ärgere Dich“ ist die Frau dann aber wieder obenauf und kegelt die anderen Spieler aus dem Rennen.

Apropos Spiele. Zur Tagesbetreuung gehören nicht nur Mittagessen und Nachmittagskaffee. Bei diversen Aktivitäten wie etwa Gymnastik, Gedächtnistraining, Zeitungslesen, Malen, Basteln oder auch Luftballontennis (mit Schwimmnudeln oder Isolationsmaterial) sollen die Senioren ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten erhalten und verbessern.

„Wir berücksichtigen, was der Mensch früher gemacht hat, was in seinem Leben war – damit er wieder seine Kenntnisse und Fertigkeiten behält“, erklärt Heidrun Sieger. Das Ziel sei es, gerade die individuellen Fähigkeiten zu fördern, ergänzt Christine Krohmer. Für das Mittagschläfchen bei Bedarf und den Spaziergang nach dem Essen ist dennoch Zeit.

Kurz, die Tagesgäste haben in der Licht-Stube eine sinnvolle Tagesstruktur und Kontakt zu anderen Senioren. Ein Hauptzweck der Tagespflege ist zudem, pflegende Angehörige zu entlasten“, erklärt Christine Krohmer.

Mittlerweile kommen nicht nur Gäste aus Dettingen in die „Licht-Stube“, sondern auch Ältere aus Bad Urach, Hülben, Grabenstetten, Neuhausen und Neuffen. Ein Fahrdienst sorgt dafür, dass die Senioren um 10.30 Uhr abgeholt und um 16 Uhr wieder nach Hause gebracht werden.

Beim Abschied freuen sich viele schon auf die nächste Woche. „Das ist wie ein Tag Urlaub“, sagt eine Frau.