Dettingen Ein Tausendsassa tritt vom Podium

Von Christina Hölz

Der Mann schwätzt einen schwindelig. Sanft und leise fängt er an – doch wenn Winfried Wagner einmal in Fahrt ist, dann hört er so schnell nicht mehr auf. Er gibt den schwäbischen Grantler, den hintersinnigen Beobachter, aber auch den lyrisch beschlagenen Mundartkünstler. Schauspieler und Autor nennt sich der gebürtige Metzinger obendrein. Kurz, Wagner ist ein Tausendsassa. Doch mit einer seiner gern gepflegten Symbiosen ist jetzt Schluss: Den Bühnenkünstler Winfried Wagner wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der 69-Jährige verlässt sein wohl liebstes Podium.

Dass er abtritt von sämtlichen Kleinkunst- und Theaterbrettern hat Winfried Wagner so ganz nebenbei erzählt. Bei einer scheinbar spröden Pressekonferenz vor einigen Monaten, die er schnell mit seinen Sprüchen aufpeppte. „Vor meinem 70. Geburtstag muss Schluss sein mit den vielen Terminen. Das habe ich meiner Frau versprochen.“ Wagners Partnerin Sabine managt nämlich die Anfragen und den vollen Terminplan, überhaupt den Kunstbetrieb. „Und wir wollen endlich mal ein paar freie Wochenenden.“

Richtig glauben konnte das damals kaum einer. Doch jetzt macht der Humorist Ernst. Seinen angekündigt letzten (öffentlichen) Auftritt in Dettingen hat Wagner bereits vor einigen Wochen in der Brennscheuer Straßer hinter sich gebracht. Und im Stuttgarter Renitenztheater geht es am 23. Dezember endgültig final zur Sache. „S Beschde aus 40 Johr Schwäbischer Humor von und mit Winfried Wagner“ heißt das Bühnenprogramm dort zum Abschied.

Das Schauspielhaus in der Landeshauptstadt ist nur eine von vielen Adressen, an denen Winfried Wagner zuhause ist. Der Schriftsteller, Stückeschreiber und Komödiant war in der „Mäulesmühle“ in Leinfelden ebenso gefragt wie im „Theaterbrettle“ in Plüderhausen. Und Auftritte bei Fernseh- und Radiosendern gehören für den Mann mit den inzwischen ergrauten Wellen ebenso dazu wie neuerdings das Kino.

Ja, die jüngste Paraderolle des Winfried Wagner ist wohl die mit der größten Öffentlichkeitswirkung: Seit 2009 gibt der Schauspieler den schwäbischen Bäckermeister Walter Laible in der TV-Serie und der Leinwandverfilmung „Laible und Frisch“. Der „schwäbische Bäckerkrieg“ des Dettinger Produzenten Frieder Scheiffele machte Wagner auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Und jetzt, wo alles bestens läuft, soll zumindest mit der Bühne Schluss sein? Immerhin bezeichnet Wagner das Podium als seine „künstlerische Urheimat.“ Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum 2008 hatte er mehr als 3000 Auftritte absolviert– zehn Jahre später sind das noch viele mehr.

Ob es einen Rücktritt vom Rücktritt gibt? Bislang blieb Winfried Wagner seinen Entscheidungen treu. Er hängte einst seinen Brotjob als Abteilungsleiter bei einer Metzinger Bank an den Nagel, tauschte Kredite gegen Komödiantentum. Bereut hat er das nie. Und vielleicht sehen wir ihn ja nun öfter im Kino.