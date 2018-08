Bad Urach Ein Sommer mit Popcorn und Oscars

Bad Urach / Von Chiara Tortorella

Noch ein letztes Mal verwandelte sich am Samstag der Hof des Residenzschlosses in einen stimmungsvollen Freiluftkinosaal. Bevor es sich die Gäste aber auf ihren Stühlen mit Decken und Kissen gemütlich machten, wurde zunächst die romantische Atmosphäre des Hofes bei leckeren Speisen und Sommerdrinks genossen. Als schließlich alle ihre Plätze eingenommen hatten, konnte der Filmabend für dieses Jahr in die letzte Runde gehen.

Schlusslicht in dieser Saison machte der Film „Das Leuchten der Erinnerung“ von Paolo Virzi. Alles in einem blicken die Veranstalter auf eine gelungene Saison zurück und freuen sich bereits auf gemeinsame Filmabende im nächsten Jahr.

