Freizeit Ein Paradies öffnet seine Pforten

Hengen / swp

Die Seele baumeln lassen, in Erinnerungen schwelgen oder mit angenehmen Zeitgenossen die Zeit vertrödeln; welch ein Ort könnte sich für Zerstreuungen dieser Art besser eignen, als ein blühender Garten. Am 3. Juni öffnet die Familie Geigle zwischen 11 und 17 Uhr ihr Naturparadies an der Böhringerstr. 26 für interessierte Besucher. In ihrem grünen Refugium gedeihen Wild- und Kulturplanzen. Alte und neue Gemüsesorten, Wild- und Gartenkräuter sowie das bunte Obst ernähren nicht nur die dort lebenden Tiere, sondern auch den Menschen: Lonie Geigle weiß aus den Früchten ihres Gartens herzhafte Gerichte, süße Kuchen, aber auch Öle und Tinkturen herzustellen. Ein besonderes Highlight erwartet an diesem Sonntag all jene, die sich besonders für die Biene interessieren. Sie bekommen die Gelegenheit, mit den Imkern des Bienenvereins Urach ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls vor Ort sein, wird Fritz Starzmann mit entzückenden Rasenmähern, die vor allem kleine Besucher amüsieren werden. Märchenerzählerin Margrit Liebe wird mit Geschichten unterhalten und Felicitas Wehnert, ehemals Redaktionsleiterin beim SWR, stellt am Nachmittag ihr Buch über die Gartenschätze des Südwestens vor.