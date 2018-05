Dettingen Ein dickes Brett namens Feuerwehr

Christina Hölz

Welche Gemeinde in dieser Größenordnung kann das schon von sich sagen: Von 61 Dettinger Feuerwehrleuten arbeitet fast die Hälfte direkt am Ort. Ein Plus, nicht nur für die Bevölkerung, sondern für den ganzen Löschtrupp. Um es vorweg zu nehmen: Die Feuerwehr in der Ermsgemeinde ist gut aufgestellt. Das hat die Untersuchung auf dem Weg zum Bedarfsplan ergeben. Dennoch rückt die Analyse, die jetzt im Gemeinderat vorgestellt wurde, ein neues finanzielles Großprojekt in den Fokus: In den kommenden Jahren muss Dettingen in sein Feuerwehrgerätehaus in der Neuffener Straße investieren.

Der Reihe nach. Feuerwehrfachmann und Ingenieur Sebastian Fischer hatte sich mit dem Ist- und Soll-Zustand der Dettinger Truppe befasst. Dabei förderte der Branddirektor auch viel Erfreuliches zu Tage: So ist die Feuerwehr etwa alles andere als eine überalterte Mannschaft. Besonders stark vertreten ist der Jahrgang der 30- bis 40-Jährigen, und das trotz Familienphase. Der Nachwuchs rückt ebenfalls nach, die Jugendwehr stellt knapp 20 Leute. Und nur drei der 61 „Kameraden“ sind über 60 Jahre alt.

Kurz: „Sie haben eine sehr gute, engagierte Feuerwehr, das sagen schon die Zahlen“, lobte Experte Fischer die Verantwortlichen von der Verwaltungsbank bis in die hinteren Zuhörerreihen. Dort nämlich hatten viele Feuerwehrmänner um ihren Kommandanten Rolf Schäfer Platz genommen.

Spannend für alle: Die Mängel-Analyse des Experten. Denn Sebastian Fischer bestätigte, was schon im (nicht vorhandenen) Bürgermeisterwahlkampf immer mal wieder angeklungen ist: Im Feuerwehrhaus besteht Handlungsbedarf. Zu schmal und niedrig seien beispielsweise die Garagen dort („das ist den heutigen Fahrzeughöhen nicht mehr angemessen“), zu klein auch die Stellplätze, was die Parksituation problematisch gestalte.

Und auch drinnen im Gebäude fehlt es an der Logistik, urteilte Fischer. So vermisst er unter anderem einen Jugendraum sowie eigene Umkleidekabine für Frauen, die es in der Weh ja bereits gibt: „Das ist schwierig, wenn Sie weitere weibliche Mitglieder gewinnen wollen.“ Überhaupt sei der Umkleidebereich der Truppe kaum von der Fahrzeughalle abgetrennt. „Unter Umständen könnten Schadstoffe zu den Kameraden durchdringen.“

Sanierungsbedürftig ist für den Branddirektor auch die Fernmeldebetriebstelle (Zugang und Raumhöhe), zudem müssten die Regallager und Notstromversorgung auf Vordermann gebracht werden.

Nichts auszusetzen hat der externe Fachmann am Standort des Dettinger Feuerwehrmagazins in der Neuffener Straße. Für ihn eine gute Lage, in die es sich zu investieren lohnt: „Der Trend, die Feuerwehr an den Ortsrand zu verlagern, ebbt ab. Dadurch verlängern sich nur die Wege.“

Wie geht’s nun weiter? Der Ingenieur empfiehlt eine Machbarkeitsstudie für den Umbau, was jetzt auch das Gremium goutierte. Die Studie soll 2019 vorliegen, dann wird weiter geplant. Bis 2020 soll das Millionenprojekt Schillerschule abgeschlossen sein, vorher wird Dettingen kaum Zeit haben, um Luft zu holen. „Ich bin froh, dass wir das Ganze noch um ein bis zwei Jahren schieben können“, äußerte denn auch Rathauschef Michael Hillert, der aber versicherte: „Ihre Anregungen laufen nicht ins Leere.“

Eine Debatte um einen neuen oder gar zweiten Feuerwehr-Standort wollte Hillert am Donnerstag derweil (noch) nicht aufkommen lassen. CDU-Chef Wolfgang Budweg hatte angeregt, eine Standort-Alternative im Auge zu behalten. „Ich frage mich, wie der Umbau auch wirtschaftlich und räumlich möglich ist“, verwies Budweg auf die fehlenden Frauenkabinen und ein eventuell neues, drittes Löschfahrzeug (bisher hat die Wehr nur zwei und gilt daher für den Fachmann als sparsam). Hillert konterte, Dettingen habe in das Feuerwehrmagazin erst vor wenigen Jahren investiert, weshalb der Standort zunächst Priorität hat.

„Vielleicht können wir die größeren Fahrzeuge ja später an einer zweiten Adresse unterbringen“, schlug er vor. Archibald Fritz (Unabhängige Liste) sieht’s als Architekt mit dem Auge des Fachmanns und steht ebenfalls zur Neuffener Straße, erklärte: „Mit einem kleinen Anbau und zwei Garagen kann man in der Neuffener Straße schon viel erreichen.“

Was die Feuerwehr angeht, freute sich UL-Rat Archibald Fritz mit dem FWV-Vorsitzenden Dr. Rolf Hägele über das gute Zeugnis für die Dettinger Truppe. „Da können wir uns als Vertreter der Gemeinde glücklich schätzen“, sagte Rolf Hägele.