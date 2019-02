Bad Urach Die Patienten nie alleine gelassen

Bad Urach / Mara Sander

Mit der Bitte in seiner Predigt an die Gemeindemitglieder, „gehen Sie immer wieder in die Kirche und freuen sich unter denen, die Sie dort treffen. Das ist mir ein Anliegen“, verabschiedete sich der evangelische Pfarrer und Klinikseelsorger Siegfried Fischer offiziell von der Gemeinde. „Ich bleibe Pfarrer“, so Fischer, „nur werde ich mein Tempo selbst bestimmen und nicht von Dienstaufgaben diktieren lassen.“

„Entpflichtung ist eigentlich das falsche Wort, wir segnen Dich für Deinen neuen Lebensabschnitt“, so Dekan Michael Karwounopoulos zur Verabschiedung in den Ruhestand. Fischer werde zwar nicht mehr als Seelsorger an den Rehakliniken tätig sein, „aber weiter auftauchen – trotz feierlicher Verabschiedung“, informierte der Dekan, dass der nun Ruhestandspfarrer gelegentlich auch in Zukunft Gottesdienste halten und predigen werde.

Pfarrer Fischer war nach seinen Pfarrstellen in Holzgerlingen und Nehren seit 2012 hauptsächlich in den Rehakliniken Bad Urach tätig und betreute außerdem Senioreneinrichtungen in der Gemeinde, wo er eine Teilzeitpfarrstelle innehatte.

Karwounopoulos betonte, dass Fischer auch vom Pfarrerteam vermisst werde mit seinem lösungsorientierten Denken und „dem richtigen Wort zur richtigen Zeit.“

„Wenn wir uns mal in der Diskussion verhakt haben, zeigtest Du auf, wie es weitergehen kann, hast eine Lösung gesucht und gefunden“, so der Dekan zu Fischer, den er als einen „großartigen Mensch und Pfarrer“ schätze. Fischer sei ein „Pfarrer mit Leidenschaft und Empathie.“ Immer wieder höre er von verschiedenen Seiten, „wie Menschen sich freuen, wenn Du kommst.“

Pfarrer Wilhelm Keller überreichte dem scheidenden Seelsorger als symbolisches Abschiedsgeschenk ein reparaturbedürftiges Fahrrad, um mit den Arbeiten daran die Zeit zu überbrücken, bis Fischer eine Fahrradtour zum Atlantik und zurück machen wird. Als Ausrüstung dafür bekam er eine mit Lebensmitteln gefüllte Lenkradtasche und von Kirchengemeinderat Ulrich Notz einen Rucksack. „Sie haben uns gut getan. Wir werden Sie vermissen“, so Notz. Fischer habe oft in Sitzungen gezeichnet, aber dann in Diskussionen Argumente „ruhig, überzeugt, sachlich und kurz auf den Punkt gebracht“, beschrieb auch Notz das positive Mitwirken Fischers im Pfarrerteam. Wie der Dekan, habe auch er bei der ersten Begegnung den Eindruck gehabt, „das ist der richtige Mann“, und dieser Eindruck habe sich immer wieder bestätigt. „Es war der richtige Mann für viele hunderte und vielleicht sogar tausende Menschen“, so Notz, insbesondere mit Bezug auf die seelsorgerliche Tätigkeit. „Ich habe Sie immer freundlich lächelnd und offen erlebt. Wenn Sie gefragt haben, wie es jemandem geht, war das keine Floskel. Sie wollten es wirklich wissen.“ Fischer habe ein offenes Ohr für die Menschen gehabt und die Betroffenen nicht alleine gelassen. Außer als Seelsorger für die Patienten sei Fischer auch „für den Besuchsdienst in Freud und Leid da gewesen“, bedankte sich Jens Kantel von den Fachkliniken Hohenurach. „Sie waren eine Unterstützung, die uns fehlen wird.“

Beim anschließenden Stehempfang mit Gulaschsuppe in der Kirche konnten sich die Gottesdienstbesucher von Fischer persönlich verabschieden. Für die Nachfolge als Rehaklinikseelsorger, früher sagte man Kurseelsorger, gibt es bereits Interessenten. Bewerbungen sind jedoch noch möglich.