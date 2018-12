Dettingen Dettinger schwimmt zur Vize-WM

swp

Die DLRG Dettingen hat sich kürzlich an den Lifesaving World Championships (LWC, Rettungssport WM) in Adelaide (Australien) beteiligt. Es handelt sich um den Saisonhöhepunkt des Rettungssports. Die Dettinger waren mit einer Mannschaft der offenen Altersklasse und einem Starter bei den Masters angetreten.

Der Dettinger Sportler bei den Masters, Marc Kiemann, trat in der Altersklasse 35 (Teilnehmeralter 35 bis 39 Jahre) an. Er bereitete sich unter anderem mit den anderen Dettingern in einem Trainingslager vor und ging gut vorbereitet an den Start. Bei seinem ersten Rennen über „200-Meter-Hindernis“ konnte er bereits seine hervorragende Fitness andeuten, während er über die kurzen „50-Meter-Retten“ aufgrund der Beckentiefe nicht an seine Bestleistungen heran kam. Erst der dritte Start wurde dann zum Höhepunkt, in neuer persönlicher Bestzeit von 58,41 Sekunden sicherte er sich den Vizeweltmeister über „100-Meter-Lifesaver“. Gekrönt wurde der Wettkampf beinahe durch einen weiteren Podiumsplatz über „100-Meter-Retten“ mit Flossen, hier unterbot er zwar seine persönliche Bestzeit um gut zwei Sekunden, verpasste jedoch den erhofften weiteren Podiumsplatz um 13 Hundertstel.

Für Kiemann waren die Wettkämpfe aber noch nicht vorbei, sechs Tage nach seinem letzten Start bei den Masters stießen die Brüder Erich und Steffen Hoppe, Julius Gohsrich und Timo Fischer dazu, um die Interclub Wettbewerbe zu bestreiten. Als erstes stand der Zuschauerhöhepunkt, die simulierte Rettungsübung (SERC) an. Bei dieser Übung müssen die Athleten zu einem unbekannten Unfallszenario und unter Einsatz von verschiedenem Rettungsmaterial das Szenario in begrenzter Zeit so gut wie möglich lösen. Am ersten richtigen Pooltag standen gleich drei Entscheidungen an. Zum einen die Einzelstrecke „200-Meter-Hindernis“, zum anderen die beiden Staffeln Leinenwurf und die Hindernisstaffel. Bei den „200-Meter-Hindernis“ konnte Fischer seine Bestzeit deutlich verbessern, nur um dann beim Leinenwurf richtig einen rauszuhauen: Zusammen mit Kiemann brach er in einer Zeit von 11,80 Sekunden den württembergischen Rekord und qualifizierte sich direkt für das A-Finale. Auch in der Hindernisstaffel konnte sich das Team für einen Platz im B-Finale qualifizieren. Am Nachmittag standen dann die Finals an. Fischer ging volles Risiko und wurde aber nicht belohnt, jedoch konnten mit dem achten Platz wichtige Punkte für die Teamwertung errungen werden. In der Hindernisstaffel hingegen lief alles glatt, und man konnte sich gegenüber dem Vorlauf noch einmal deutlich verbessern und wurde vierter im B-Finale (also insgesamt zwölfter). Dabei verpasste man mit nur drei Zehntelsekunden knapp den württembergischen Landesrekord.

Am zweiten Tag gab es positive wie auch negative Überraschungen. Begonnen hat der Tag mit den „50-Metern-Retten“. Hier konnte, wie schon bei den Masters, aufgrund der Beckentiefe keine Bestzeiten gezeigt werden, wenn auch Fischer und Steffen Hoppe zeigen konnten, dass sie für das Puppeschwimmen fit sind. Beide schwammen auch die „100-Meter-Kombinierte-Rettungsübung“, in welcher Fischer ein hervorragendes Rennen schwamm und in 1:08,8 den 23. Platz errang. In den „100-Meter-Lifesaver“ kamen Erich Hoppe und Julius Gohsrich in 59,9 und 1:00,2 nicht an ihr Leistungsvermögen ran, landeten aber noch im vorderen Feld. Am Pool-Wettkampftag standen mit zwei Flossenstrecken und der Lieblingsstaffel der Mannschaft noch einige Höhepunkte auf dem Programm. Erneut schwammen Erich Hoppe und Julius Gohsrich die Flossenstrecke und kamen über „100-Meter-Retten“ mit Flossen in 51,5 und 52,9 auf die Plätze 25 und 37. Steffen Hoppe war aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht zufrieden mit seiner Zeit. Auch über die Königsdisziplin, die „200-Meter-Superlifesaver“, gingen Erich Hoppe und Julius Gohsrich an den Start und wurden 33. und 43.

Als großer Abschluss der Poolwettkämpfe folge die Gurtretterstaffel. Das Team wurde nach den Vorläufen 13., und kam erneut ins B-Finale. Hier hatte das Team alle Chancen, sowohl nach vorne als auch nach hinten. In einem spannenden Rennen wurden sie vierter und konnten sich also um einen Platz verbessern und das mit weniger als einer Sekunde Rückstand auf den ersten des B-Finales. Insgesamt lieferte man ein erfolgreiches Ergebnis ab. Mit drei Finalteilnahmen (bei der WM 2016 war es noch eine), konnte man bei den Herren in der Gesamtwertung den 14. Platz bei etwa 50 teilnehmenden Mannschaften erreichen.