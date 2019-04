Das „Haus am Calverbühl“ in Dettingen, das bisher 19 Demenzkranken eine Heimat geboten hat, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Erste Bewohner haben die Einrichtung bereits verlassen.

Das Pflegeheim "Haus am Calverbühl" in Dettingen hat Insolvenz angemeldet. Wie der Südwest Rundfunk berichtet, sei der Grund für den Insolvenzantrag des Familienunternehmens ein akuter Personalmangel. Auf der Homepage des Pflegeheims, das sich auf Demenzkranke spezialisiert hat und auch eine Tagespflege unterhält, ist dagegen zu lesen: "Das Haus am Calverbühl ist personell gut aufgestellt." Dennoch würden stets kompetente Kräfte gesucht - diese Suche war wohl vergebens. Drei der insgesamt 19 Bewohner seien inzwischen in andere Heime verlegt worden, vermeldet das SWR unter Berufung auf das Landratsamt Reutlingen. Neben den 19 Einzelzimmern gibt es im Haus am Calverbühl auch eine Tagespflegeeinrichtung.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das zuständige Amtsgericht Tübingen den Tübinger Rechtsanwalt Dr. Michael Riegger. "Er hat die Aufgabe, durch Überwachung der Schuldnerin deren Vermögen zu sichern und zu erhalten. Der vorläufige Insolvenzverwalter hat zu prüfen, ob das Vermögen der Schuldnerin die Kosten des Verfahrens decken wird", schreibt das Amtsgericht in der Insolvenzmitteilung. Diesen Beschluss fasste das Insolvenzgericht am 28. März, nachdem die Geschäftsführerin Mandy Theurer aus Filderstadt den Insolvenzantrag gestellt hatte. Theurer führt das Pflegeheim gemeinsam mit ihrer Mutter Ulrike Preikschat und ihrer Schwester Anke Sutaj. „In unserer schnelllebigen Zeit wollen wir ein Ruhepol für Menschen sein, die geistig nicht mehr mithalten können und trotzdem ein Recht auf ihre Selbstbestimmung haben“, heißt es auf der Homepage des Pflegeheims. Und weiter: „Unsere Gäste sollen sich bei uns beschützt und geborgen fühlen.“ Dieses Ziel kann das Pflegeheim nun nur noch begrenzt verfolgen - der Insolvenzverwalter wird nun prüfen, inwiefern sich der Fortbestand des Pflegeheims sichern lässt. Ob auch die Tagespflege von der Insolvenz betroffen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.