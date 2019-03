Zu einem kuriosen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Dettingen am Montagmorgen alarmiert. Einem Kleinkind war seine Neugier zum Verhängnis geworden. Ein Automat mit Spielzeug hatte ihn so fasziniert, dass der Junge versuchte, mit seinem Arm an das Spielzeug im Inneren des Automaten heran zu kommen. Das freilich klappte nicht wie gedacht – im Gegenteil: Am Ende ging der Arm weder vor noch zurück.

Technisches Geschick war gefragt

Als Retter in der Not erwiesen sich die Dettinger Feuerwehrleute, die dem Knirps unter dem Alarmstichwort „Personenrettung Hand eingeklemmt“ zu Hilfe eilten. Technisches Geschick war gefragt: Die Wehrleute bauten den Automaten vorsichtig Stück für Stück auseinander, um sich einen Überblick verschaffen zu können. Ein langsames Vorgehen war dabei gefragt, um den ohnehin bereits verunsicherten Jungen nicht weiter zu gefährden. „So wurde der Automat von uns zerlegt und dann dem Jungen eine entsprechende Hilfestellung gegeben, um den Arm wieder zu befreien“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Brand in Dettingen Zwei Personen wurden verletzt und aus akuter Lebensgefahr gerettet Am Samstag kurz nach 5 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen.

Außer einem kleinen Kratzer, einem blauen Fleck und einem gehörigen Schrecken sei am Ende aber alles gut ausgegangen, berichten die Wehrleute. Und sie hoffen prompt auf Nachwuchs, auch wenn die Jugendfeuerwehrgruppe zur Zeit einen Aufnahmestopp verhängen musste: „Wir freuen uns schon, wenn uns der Kleine einmal besuchen kommt.“ Passend gekleidet war der verhinderte Spielzeugsucher: Er trug ein T-Shirt mit Feuerwehrmotiven. Dass er seinen Idolen damit so schnell so nahe kommen würde, damit hatte der kleine Junge aber sicher nicht gerechnet.

Für die Dettinger Feuerwehrleute war dies der zweite umfangreiche Einsatz in kürzester Zeit. Erst am Samstagmorgen war die Wehr zu einem Wohnungsbrand ausgerückt, der auf einen Dachstuhl übergriff. Zwei Personen wurden dabei von der Wehr unter dramatischen Bedingungen mit Rauchgasvergiftungen gerettet. Wie zu hören war, sind beide Verletzten aus der Brandwohnung nunmehr auf dem Wege der Besserung.

Das könnte dich auch interessieren: