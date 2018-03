Bad Urach Der Ostermarkt lockt ins Warme

Bad Urach / Von Alexander Thomys

Einer hatte am Sonntag beim Bauernmarkt auf dem Bad Uracher Marktplatz gut lachen: Robert Reuter. Der Großostheimer verkaufte im Rahmen der Aktion „Bad Urach blüht auf“ Alpaka-Socken, Lammfelle und warme Handschuhe. Haargenau diese Artikel waren am Sonntag gefragt, nachdem ein Wintereinbruch in der Nacht für Schnee und Eis gesorgt hatte. „Ab und zu muss man auch Glück haben“, kommentierte Reuter schmunzelnd, ehe er sich wieder seiner Kundschaft mit einem guten Rat widmete: „Fäustlinge haben wir auch, die wären noch wärmer!“

Die Zahl der Kundschaft hielt sich allerdings insgesamt stark in Grenzen. „Es ist einfach zu kalt“, klagte etwa Anneliese Schnitzler, die in ihrem Laden in der Langen Straße nur wenige Besucher begrüßen durfte. „Die Leute gehen lieber nach Hause zum Kaffee“, hat die 68-Jährige beobachtet. Schlecht gelaunt ist die Künstlerin, die ihre eigenen Werke in ihrem Geschäft verkauft, dennoch nicht. „Es gibt hier immer etwas aufzuräumen und ich habe auch schon neue Ideen gehabt, die ich gleich aufgeschrieben habe. So lässt sich der Tag gut nutzen.“

Vor ihrem Laden bleiben derweil einige Menschen stehen und betrachten das „erotische Puppenhaus“, wie Schnitzler eines ihrer Werke nennt. Die Details verraten, warum. Da liest etwa der Opa vor dem Enkel im Playboy, während im Obergeschoss eine Dame im Bademantel ihr Neglige und die Dessous auf dem Bett auswählend betrachtet. „Diese Szenen fotografieren die Leute gerne“, sagt die Künstlerin lachend. Stören tut sie das nicht. Und wer in ihren Laden kommt, bekommt stets auch einige Tipps gratis dazu: „Ich erzähle gerne jungen Leuten Tipps, wie man aus nichts noch etwas Schönes machen kann.“

Verschlossene Türen

Wer vom Bahnhof zum verkaufsoffenen Sonntag flaniert, kommt in der Langen Straße indes ins Grübeln. Denn Schnitzlers bunter Kaufladen ist eines der wenigen Geschäfte, das tatsächlich geöffnet hat. Ob Reisebüro, Feinkostladen, Optiker oder Spielwarenladen: Überall bleiben die Türen zu, die Rollläden geschlossen. Offen hat dagegen Lederwaren Schwenkel – ein Geschäft, das seine Türen eigentlich schon für immer geschlossen halten wollte. Denn Inhaber Christoph Rave will auswandern. Und hat keinen Nachfolger für das Bad Uracher Traditionsgeschäft gefunden. Den verkaufsoffenen Sonntag nutzt er nochmals für einen Ausverkauf. Verkauft wird alles. Auch die Ladenausstattung.

Anneliese Schnitzler ärgern die geschlossenen Geschäfte in ihrer Nachbarschaft. „Wir haben so wenige Läden, da sollte man zusammenhalten und an solchen Aktionen wie dem verkaufsoffenen Sonntag mitmachen“, findet die 68-Jährige. Ansonsten dürfe man auch nicht jammern, dass die Kundschaft ausbleibt, findet die Geschäftsinhaberin.

Gummibärchen und Lesestoff

Zumindest ein wenig mehr Leben herrscht auf dem Marktplatz: Wo Kinder in einer Lokomotive fahren und Schafe gestreichelt werden können. Frühlingsatmosphäre mag bei eisigem Wetter dennoch nicht so richtig aufkommen. Wer etwas Warmes zu essen verkauft, findet seine Abnehmer. An anderen Ständen dagegen eilen die Besucher vorbei – es scheint, es war einfach zu kalt, um sich einen Thermomix zu kaufen und sich ausführlich beraten zu lassen. Beim Stand der SÜDWEST PRESSE indes gibt es Gummibärchen und Lesenswertes zum mitnehmen.

Im Bad Uracher Residenzschloss könnte der Kontrast zum spärlich besuchten Bauernmarkt kaum größer sein: Die Besucher des Ostermarktes empfängt beim Eintritt des altehrwürdigen Schlosssaales wohlige Wärme. Und dichtes Gedränge: Zwischen den Tischen der 39 Kunsthandwerker gibt es kaum ein Durchkommen. Wirklich schnell will hier allerdings ohnehin niemand hindurch schreiten – zu viel gibt es an den reich geschmückten Verkaufstischen zu sehen.

Zufrieden zieht Organisatorin Stefanie Leisentritt am Sonntagnachmittag Bilanz. „Es läuft wirklich klasse, auch wenn wir zunächst Sorgen hatten, ob die Leute sich bei dieser Kälte auf den Weg machen.“ Am Samstag, dem traditionell schwächeren Markttag, kamen insgesamt 800 Besucher. Am Sonntag gegen 14 Uhr waren es bereits 880 – und ständig gaben sich neue Besucher die Klinke in die Hand. Die versuchten gut gelaunt mit den Mitarbeiterinnen der Staatlichen Schlösser und Gärten um den moderaten Eintrittspreis zu feilschen. Ob es die Ermäßigung nicht auch für Rentner geben würde, fragt eine Dame knitz. „Rentner sind uns gleich viel wert wie die Erwachsenen“, sagt eine Mitarbeiterin schmunzelnd. Bei Eintrittspreisen von ein und zwei Euro sei ein wenig Humor erlaubt.

Handballer als Kuchenbäcker

Richtig rund lief es auch bei den Handballern des TSV Urach: Die Sportler waren im Schlosssaal für die Bewirtung zuständig und hatten alle Hände voll zu tun. „Wir haben täglich 30 Kuchen im Angebot“, schildert Mario Brandt. Am Sonntag reichte dies nicht, stattdessen riefen die Handballer ihre Helfer an den heimischen Herd: „Wir haben noch Kuchen nachgeordert, da sind einige schon wieder am backen.“ Vor Ort sind die TSVler mit vier Schichten zu je fünf Helfern im Einsatz. „Die Einnahmen kommen unserem Trainingslager zugute und für Trainingsutensilien“, berichtet der Spieler der ersten Mannschaft.

Beim kommenden Ostermarkt haben die Handballer dann „spielfrei“: Denn die TSVler teilen sich die Bewirtung im Wechsel mit der Reutlinger Künstlergemeinschaft „Kreative 89“, die regelmäßig im Bad Uracher Residenzschloss ausstellt.