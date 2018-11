Hülben Den Sinn des Advents entdecken

Hülben / Von Michael Koch

Wer heute einen Supermarkt betritt, der hat bisweilen schon fast Mühe, seinen Einkaufswagen durch die Berge an unterschiedlichen Adventskalendern zu chauffieren. Kalender mit Schokolade oder anderen Süßigkeiten, mit Bier oder Schnaps, mit Spielwaren aller Hersteller, mit Erotikartikeln und inzwischen auch mit Leckereien für die Haustiere – es gibt fast nichts mehr, was nicht in einen Adventskalender passen würde.

„Dieser Kommerzialisierung möchten wir etwas entgegentreten“, sagt Margit Scherraus, die gemeinsam mit Ruth Veil den lebendigen Adventskalender in Hülben organisiert. An 24 Abenden gibt es jeweils einen anderen Gastgeber, der für die Gäste ein etwa 20-minütiges Programm vorbereitet hat. Dazu gehören Lieder, ein Gebet, ein Impuls – alles zum Thema Advent und ganz bewusst eben noch nicht zur eigentlichen Weihnachtsgeschichte.

Denn Advent bedeutet das Warten auf Weihnachten inklusive der Vorfreude. Dies wird in Hülben in diesem Jahr zum zehnten Mal gemeinsam getan. Vereine und Institutionen sind in den Kalender ebenso eingebunden wie Privatpersonen, die zu sich vor das Haus, in die Garage oder einen Schuppen einladen. Die Bewirtung ist absolut freiwillig, „manchmal gibt es einen Lebkuchen, manchmal eine Mandarine, manchmal auch nichts – das ist alles ok“, sagt Margrit Scherraus.

Um den Aufwand für die freiwilligen Gastgeber etwas überschaubarer zu halten, stehen die beiden Organisatorinnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie stellen Becher zur Verfügung, ein Mikrophon mit Lautsprecher, Gläser als Dekoration für die Beleuchtung und vieles mehr. Ruth Veil ist dann vier Wochen lang mit ihrem „Adventskalender-Mobil“ von Veranstalter zu Veranstalter unterwegs. „Einfach hingehen, die Begegnungen genießen und ganz nach Lust und Laune wieder heimgehen“, rät Margrit Scherraus den Gästen.

Erstmals kann dies am 1. Dezember praktiziert werden. Dann lädt das Organisations-Duo gemeinsam mit Stina Wölk und Karin Bings in die Hobby-Künstlerwerkstatt ein, wo eine Ausstellung mit historischen Adventskalendern zu sehen sein wird. Der Verleger Gerhard Langer hatte als Kind einen einfachen Adventskalender bekommen, bei dem an die 24 Zahlen jeweils ein kleines Gebäck, ein Wibele, angebracht war. Langer war es dann, der 1903 in seinem Druckhaus den ersten Papier-Adventskalender drucken ließ mit 24 Bildchen zum Ausschneiden. Es folgten in der Historie eine Weihnachtsuhr und das Christkindleinhaus, der erste Adventskalender mit Türen. Nachdrucke dieser Ur-Exemplare sind in der Ausstellung zu bewundern.

Die Organisatorinnen suchen noch alte Adventskalender, die sie zur Ausstellung hinzufügen könnten. Wer also ein altes Exemplar oder auch ein selbstgebasteltes hat, kann es zum Ausstellungsaufbau am Freitag, 30. November, zur Künstlerwerkstatt bringen.