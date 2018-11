Dettingen Das Wunder namens Natalie

Dettingen / Von Christina Hölz

Natalie Henkel jubelt fast, als wir sie am Telefon in ihrer Konstanzer Rehaklinik erreichen. „Ja, ich hab’s geschafft, ich kann wieder ein Stück gehen“, erzählt sie ein wenig atemlos. 23 Meter hat die 32-Jährige auf dem Laufband durchgehalten. Eine Lapalie für jeden gesunden Menschen – ein Quantensprung für eine junge Frau, die seit fast vier Jahren im Rollstuhl sitzt.

Diese 23 Schritte sind mehr als ein Anfang für Natalie Henkel. Denn kaum jemand hat der Dettingerin nach ihrem schweren Motorradunfall Hoffnung gemacht, jemals wieder gehen zu können. Zu wenig aussichtsreich die Diagnose der Mediziner. Sie bescheinigten Natalie Henkel damals einen Querschnitt vom sechsten Brustwirbel an. Und schoben hinterher: „Finden Sie sich mit ihrem Schicksal ab.“

Streben nach Selbständigkeit

Genau das hat die junge Frau nie getan. Immer wieder hat die SÜDWEST PRESSE über die Dettingerin und ihren Kampf um mehr Beweglichkeit berichtet. Über Natalies Streben nach mehr Selbständigkeit. Verloren hatte sie die an diesem Tag, an dem das Leben plötzlich stillstand und ihre Beine sie nicht mehr trugen. In der Frühjahrssonne war die geübte Motorradfahrerin unterwegs ins Allgäu. Bei Blaubeuren passierte es dann. Obwohl Natalie Henkel nicht zu schnell fuhr, rauschte sie in einer Kurve mit Rollsplitt gegen die Leitplanke.

Seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Und nicht nur die Ärzte, auch die Krankenkassen hatten die zierliche Brünette aufgegeben. Austherapiert lautet das Urteil. Einzige Hoffnung für die Dettingerin und ihre Familie: Eine private Behandlung in einer Pforzheimer Spezialklinik. Viele unserer Leser haben gespendet, damit sich Natalie Henkel den gut 60 000 Euro teuren Therapieplatz leisten konnte. Auch die Dettinger EBK-Mönche (im dortigen Blumenhaus arbeitet Natalie als Assistentin der Geschäftsleitung), die Bürgerstiftung und andere Einrichtungen sammelten Geld für junge Frau.

Jetzt sieht es so aus, als hätten die Spender nicht umsonst investiert: „Die Therapie war der richtige Ansatz. Das intensive Training und die Behandlung schlagen voll an“, urteilt Natalie Henkel. Sie hat drei Monate mit enormen körperlichen Anstrengungen hinter sich und packt derzeit noch eine Berufsrehabilitation ins Konstanz drauf. Und nun zeigen sich die ersten Erfolge. Dazu gehören ganz klar die Schritte, die die Dettingerin nun immer wieder alleine gehen kann. Zwar noch mit Hilfsmitteln wie Beinschienen oder Krücken, aber das kann Natalie Henkel momentan gut akzeptieren. Wer hatte das alles noch vor drei Jahren geglaubt?

Nächstes Etappenziel der Kämpferin: Selbstständig am Rollator vorwärtszukommen. Und wer die sportliche Betriebswirtin kennt, traut ihr zu – sie wird auch das schaffen. Wie hat doch kürzlich eine ehemalige Therapeutin in einer Mail geschrieben :„Natalie, dass Du wieder gehen kannst, ist für mich ein Wunder.“

