Verein Das Wandern ist des Sportschützen Glück

Dettingen / swp

Die Dettinger Sportschützen haben ihre geplante Himmelfahrtswanderung trotz schlechter Wetterprognosen nicht abgesagt. Und so trafen sie sich am „Vatertag“ am Waldheim der Naturfreunde zur alljährlichen Wanderung. Unter Leitung von Karl-Eugen Buck wanderten die Schützen bei überraschend angenehmem Wanderwetter bergauf. Nach der Durchsteigung und Umgehung der Höllenlöcher erreichte die Gruppe den Albtrauf und genoss vom Sonnenfelsen aus die Aussicht über das ganze Ermstal, hinunter nach Dettingen und hinüber zum Schützenhaus.

Danach ging es am Segelflugplatz entlang, übers Roßfeld, in Richtung Gipfelkreuzhock. Kurz vor Erreichen des schützenden Festzeltes mussten dann doch die Regenjacken übergestreift werden, um sich gegen den kalten Wind und vor den ersten Regentropfen zu schützen. Gegen Mittag machten sich die Dettinger auf und setzten ihre Wanderung in Richtung Glems fort. In der dortigen Sportgaststätte trafen die Wanderer auf weitere Vereinsmitglieder, die weniger gut zu Fuß waren, und alle ließen sich das reichhaltige Speisenangebot schmecken.

Am frühen Nachmittag wanderten die Schützen dann wieder zum Waldheim zurück. Kaum dort angekommen, setzten doch noch stärkere Regenschauer ein, vor denen aber die großen Sonnenschirme recht gut schützten. So konnten die Himmelfahrtswanderer trotzdem noch den Tag gemütlich ausklingen lassen, ohne nass zu werden.