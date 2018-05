Bad Urach Das Insektensterben alarmiert

Bad Urach / swp

Die Bad Uracher Ortsgruppe von „Bündnis 90/Die Grünen“ veranstaltete eine Informationsveranstaltung mit dem Agraringenieur und Entomologen Roland Borowka zum derzeit viel diskutierten Insektensterben ein. Das Insektensterben ist für die Gastgeber ein „Urthema“, haben sich die „Grünen“ bekanntlich 1983 als Ökopartei gegründet. In jenem Jahr sang die Gruppe „Gänsehaut“ ein Lied über Karl, den Käfer. Schon damals war das Thema aktuell.

Doch inzwischen hat es sich weiter verschärft. Mehr als die Hälfte der Ameisen, Tagfalter und Wildbienen stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion. Sie sind vom Aussterben bedroht. Der Rückgang der Insekten betrug zwischen 1989 und 2014 bereits 76 Prozent. So steht es in einer Studie des entomologischen Vereins Krefeld, welcher eigene Zählungen in Naturschutzgebieten durchgeführt hat.

Für den Insektenexperten Borowka spielt es keine Rolle, ob Insekten Sympathieträger sind oder nicht, denn Insekten sind für das Leben der Menschen unersetzbar. Ohne Insekten brechen alle Nahrungsketten zusammen. Die Folgen sind unabsehbar, da viele Zusammenhänge und Abhängigkeiten in der Natur nicht bekannt sind. Bekannt ist allerdings, dass die finanziellen Schäden in die Milliarden gehen.

Ohne Insekten werden Blütenpflanzen nicht bestäubt. Eine künstliche Bestäubung ist teuer und kann trotzdem nicht das leisten, was uns die kleinen Tiere kostenlos zur Verfügung stellen: ihre Arbeitskraft. Die Ernteausfälle wären riesig, die Auswirkungen auf unsere Ernährung katastrophal. Dabei geht es nicht nur um die (Wild-)Bienen. Die Arbeit der Bestäubung übernehmen auch Schmetterlinge, Hummeln, Schwebfliegen, Käfer und andere zum Teil wenig bekannte Insektenarten.

Neben der Bestäubung haben Insekten auch eine große Bedeutung als Nahrungsreserven für die Zukunft. Genauso, wie Garnelen oder Schnecken, sind auch Maden oder erwachsene Insekten Eiweiß- und Fettlieferanten. Sie können zu Viehfutter oder direkt zu menschlicher Nahrung verarbeitet werden. „Eine wachsende Menschheit wird auf solche Nahrungsquellen angewiesen sein“, hieß es bei der Informationsveranstaltung der Grünen. Schon heute ernähren sich zahlreiche Menschen weltweit von ihnen.

Es gibt mehrere Ursachen für den starken Rückgang der Insekten. Eine liegt an der Art der landwirtschaftlichen Nutzung: So wächst auf großen Flächen nur eine Pflanzensorte wie Mais oder Weidegras, welche die bunte Blumenvielfalt der Wiesen verdrängt. Ackerraine und Hecken verschwinden, wodurch den Insekten Nahrung und Schutzräume fehlen. Schwere Erntemaschinen zerhäckseln Insekten. Und nicht zuletzt tötet auch die großflächige Ausbringung von Pestiziden. „Die Insekten verhungern, werden zerstückelt oder vergiftet“, formuliert es der Experte drastisch.

Borowka weist darauf hin, dass die Landwirte für diese Entwicklung nicht alleine verantwortlich gemacht werden dürfen. Sie stehen unter finanziellem Druck, Arbeitskräfte fehlen und die Konsumenten wollen preiswerte Nahrung. Zu viele Verbraucher sind sich nicht über die Zusammenhänge zwischen ihren Ansprüchen und den Folgen auf die Landwirtschaft und die Natur bewusst.

Ein besonderes Problem sind die Neonicotinoide. Diese Insektizide, die in den letzten Jahren eine große Verbreitung fanden, töten auch Schmetterlinge, Bienen und Hummeln. 2008 sind rund 10 000 Bienenvölker durch dieses Gift gestorben. Die Europäische Union hat daher zuletzt einige dieser Stoffe verboten, ihr Einsatz muss in wenigen Monaten eingestellt werden.

Doch nicht nur die Landwirtschaft sollte ökologisch wirtschaften, meint Borowka: „Alle Gartenbesitzer sollten sich angesprochen fühlen. So mancher Hobbygärtner spritzt eine höhere Konzentration an Giften als ein Landwirt.“ Ein Steingarten, der mit Exoten bepflanzt ist, sei ein toter Garten. Insekten finden hier keine Nahrung. Dies gilt auch für hochgezüchtete Blumen, die keinen Nektar mehr produzieren. Ein insektenfreundlicher Garten bietet hingegen vielen Insekten Blumen, die Pollen und Nektar produzieren, und Bruträume, wie etwa Totholz oder Insektenhotels. Am Ende seines Vortrages wies Borowka darauf hin, dass der Erhalt der Insekten sowohl eine individuelle wie auch gesellschaftliche Aufgabe ist, die jeden fordert.