Auf den ersten Blick eine kurze Sache: Nach nicht einmal einer Stunde war die offizielle Bewerbervorstellung fürs Schultesamt in Grafenberg vorbei. Das lag nicht nur dran, dass die Hitze den gut 180 Besuchern in der Rienzbühlhalle regelrecht entgegen fauchte. Nein, vor allem haben es die Bürger des gut 2500-Einwohner zählenden Ortes mit einem in der Region seltenen Phänomen bei Neuwahlen von Rathauschefs zu tun: Nur ein Kandidat will Nachfolger der aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Annette Bauer werden:

Der 48-jährige Diplom-Verwaltungswirt Volker Brodbeck, Dettingens noch amtierender Personalchef im Rathaus (wir berichteten).

Schlagabtausch der Kandidaten fiel flach

Klar also, dass bei diesem großen Rendezvous zwischen Wählern und Bewerber ein Schlagabtausch der Kandidaten untereinander flach fiel. Und auf ein anschließendes Fragengewitter haben die Grafenberger dann freiwillig verzichtet. Nur einmal war Brodbecks Antwort nach seiner Vorstellungsrede erwünscht.

Letzteres ließe sich aber einfach erklären. Erstens hat Volker Brodbeck bereits einen monatelangen Wahlkampf hinter sich und mit Vereinen, Firmen und vielen Bürgern das Gespräch gesucht (für ihn war das Ganze also keine schnelle Angelegenheit). Und zweitens hatte der Mann aus Neuhausen seine Vorstellungsrede nicht nur mit guten Ortskenntnissen unterfüttert – sondern auch Skizzen für das Grafenberg der Zukunft entworfen.

Umfangreicheres Betreuungsangebot

Familien, Wohnen, Finanzen, Ortsmitte – in seiner Ansprache streifte Brodbeck die großen Themen, mit denen sich auch der Grafenberger Gemeinderat zuletzt immer wieder befasst hat. So will er etwa für Kinder und Eltern ein „umfangreicheres Betreuungsangebot“ etablieren, um die Schulferien besser zu überbrücken. Für die Schulmensa strebt er ein „frisches und ausgewogenes Essen mit lokalen Produkten“ an. Und damit Grafenberg weiterhin gute Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu bieten hat, möchte er sich höchstselbst ums Gewerbe kümmern: „Wirschaftsförderung ist bei mir Chefsache.“

Da gibt’s XXL-Applaus aus dem Plenum, während Volker Brodbeck bei den älteren Mitbürgern angekommen ist. Ein Seniorenforum soll die Angebote für die Älteren koordinieren, die Versorgung der betagten Bürger im Ort müsse gewährleistet sein.

Gute Nachrichten hatte der Kandidat da mitgebracht: In Grafenberg wird wieder ein kleiner Lebensmittelladen mit Poststelle, Zeitschriftenangebot, Caféecke und Mittagstisch eröffnen, und zwar in den Räumen des ehemaligen Kauftreffs „Ums Eck“. Verantwortlich für das Projekt ist die Familie Gneiting, die im Ort auch die Metzgerei betreibt und Eigentümer des Ladens ist. „Das Konzept steht. Wir sind noch auf der Suche nach Personal“, erklärte Alexandra Gneitung am Rande der Veranstaltung.

Und da wir gerade beim Grafenberger Ortskern sind: Um den „attraktiver zu gestalten“ möchte Volker Brodbeck öffentliche Zuschüsse ausschöpfen, weitere Parkplätze und Grünflächen anlegen. Neuen Wohnraum für junge Familien will er mit großzügigeren Dachausbauten und einer Lockerung der Bauvorschriften (läuft bereits) schaffen.

Schließlich das liebe Geld. Der Kandidat malt nicht schwarz, obwohl die Grafenberger finanziell bekanntlich nicht auf Rosen gebettet sind. Wegen „überdurchschnittlicher Gewerbesteuereinnahmen“ sieht Brodbeck durchaus Potenzial im Haushalt. Gebühren und Beitrage sollen für eine gute Kostendeckung sorgen, Fördertöpfe verspricht er im Blick zu haben.

Ein wichtiges Ziel für den wohl künftigen Schultes: Schulden abbauen. Dazu beitragen kann laut Brodbeck ein gesundes Wachstum im Gewerbesektor sowie ein Zuwachs an Einwohnern. Um diese Vorhaben zu schultern, denkt er an eine Zukunftswerkstatt: „Gemeinsam können wir überlegen, was in welcher Priorität umgesetzt wird“.

Aber nicht nur mit Sachargumenten hat der 48-jährige Neuhäuser am Dienstag nachhaltig für sich und seine Kompetenzen geworben. Ganz PR-Profi brachte der Bewerber drei Utensilien mit, die mit ihm ins Rathaus ziehen würden. Erstens: einen Schraubenschlüssel (für die Bodenständigkeit des gelernten Mechanikers und seine Begeisterung fürs Handwerk), zweitens einen Volleyball (als Spieler in der Neuhäuser CVJM-Mannschaft steht der für Teamgeist und Dynamik) und ein Bild seiner Familie, die als Kraftquelle diene.

Für die Aufgabe des ersten Mannes im Ort sieht sich der Verwaltungsfachmann mitunter deswegen gerüstet, weil er das Geschäft des Bürgermeisters in Dettingen bereits „als innerdienstlicher Vertreter“ von Rathauschef Michael Hillert „intensiv und hautnah“ kennengelernt hat.

Auch auf seinen Heimvorteil baut der Erms­täler: „Ich bin einer von hier – einer aus der Region“. Vier Minuten benötige er von Neuhausen nach Grafenberg, erzählt Volker Brodbeck. Doch sollte sich ein passendes Häusle finden, schließt die Familie auch einen Umzug nicht aus.

