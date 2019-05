Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Keine Frage, 2019 ist das Jahr der Urnengänge für die Grafenberger. Kaum werden sich die neuen Gemeindeparlamente nach der Kommunalwahl im Mai formiert haben, müssen die Bürger wieder ihre Stimme abgeben: Gesucht wird der neue Mann oder die neue Frau an der Spitze der Verwaltung. Kurz, der Nachfolger der scheidenden Amtsinhaberin Annette Bauer. Die 38-Jährige ist Ende April aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt worden (wir haben berichtet). Ihren neuen Bürgermeister bestimmen die Grafenberger nun am Sonntag, 7. Juli.

Die letzte Sitzung im April hat der Grafenberger Gemeinderat am Dienstag bereits ohne Annette Bauer bestritten. Die Verwaltungsfachfrau ist kurz zuvor von Landrat Thomas Reumann verabschiedet worden. Seit gestern sind Annette Bauers ehrenamtlichen Stellvertreter Thomas Vorwerk und Rudolf Rampf gefordert. Sie sollen nun die Interimszeit bis zum Einzug des neuen Rathauschefs überbrücken.

Annette Bauer wirkte sechs Jahre als Bürgermeisterin in der Gemeinde an der Kreisgrenze. Sie leidet immer noch an den Folgen von Komplikationen, die bei der Geburt ihres Sohnes aufgetreten waren. Der Amtsarzt hatte die gebürtige Glemserin deswegen für dienstunfähig erklärt.

Ihre Aufgaben als Bürgermeisterin habe die 38-Jährige bis zu ihrem Rücktritt „mit hoher Kompetenz und viel Herzblut für Grafenberg“ ausgefüllt, sagte der Landrat. Seit ihrer Wahl im Jahr 2013 habe Annette Bauer die Weiterentwicklung der Gemeinde mit Engagement vorangetrieben und geprägt. „In den letzten fünf Jahren hatte sie eine klare Vorstellung, wohin es mit der Gemeinde Grafenberg gehen soll und verfolgte dieses Ziel mit Leidenschaft und Freude“, so Thomas Reumann weiter.

Nun aber müssen die Grafenberger nach vorne schauen. Gesucht wird ein Bürgermeister, dem das Rathausgeschäft nicht fremd ist und der operativ in der Verwaltung der 2600-Einwohner-Gemeinde mitarbeiten will – das betonten die Gemeinderäte Rampf und Vorwerk gegenüber unserer Zeitung. Laut Rudolf Rampf wollen sich alle drei Fraktionen im Gremium gemeinsam um fitte Bewerber bemühen. „Ein Konkurrenzdenken darf es da nicht geben.“

Apropos: Kandidaten: Die Stelle des neuen Bürgermeisters soll jetzt umgehend ausgeschrieben werden. Bewerben können sich Interessierte dann bis Dienstag, 11. Juni.

Sollte es im ersten Wahlgang am Sonntag, 7. Juli, zu keiner Entscheidung kommen, hat der Gemeinderat einen Termin für die Stichwahl anberaumt. Sie ist auf Sonntag, 28. Juli, terminiert.