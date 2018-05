Kulturach Blick über musikalische Grenzen

Bad Urach / swp

Mit Akustik-Musik in Singer-Songwriter-Tradition geht die Kulturach-Veranstaltungsreihe am Freitag, 8. Juni weiter: Das Trio „Madaus&Band“ gastiert zum inzwischen zweiten Mal bei der Kulturinitiative, die damit wieder einmal zurück zu ihren Wurzeln geht und Kultur in einen leer stehenden Laden bringt. Im ehemaligen Lederwaren Schwenkel in der Lange Straße 11 sind für einen Abend ausgewählte Coversongs und eigene Lieder von Simon Madaus zu hören – ein kleines, feines Konzert der eher geruhsamen und leisen Töne. „Madaus&Band“ sind Simon Madaus (Gesang und Akustikgitarre), Benjamin Strohmaier (Cajon, Glockenspiel, Gesang) und Tim Birgel (Bass, Melodica, Synthesizer, Glockenspiel, Gesang). Musikalisch gesehen präsentiert die Band ein breites Spektrum an Stimmungen und scheut nicht den Blick über musikalische Grenzen hinweg. Stammgäste von Kulturach wissen es: Wer bei dieser Veranstaltung sitzen möchte, sollte sich seine Sitzgelegenheit selbst mitbringen. Karten gibt es nur an der Abendkasse.