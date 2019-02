Dettingen/Bad Urach Bleiche-Kreuzung: Umgebremst in Richtung Metzingen

Auch gestern staute es sich wieder am oberen Ende Dettingens. So sieht’s jedoch nicht mehr lange aus: Der Bleiche Knoten, auch Elring-Kreuzung genannt, bekommt weitere Fahrspuren und einen ampelfreien Rechtsabbieger. © Foto: Thomas Kiehl

Von Christina Hölz,

Bremsen, stehen, anfahren. Stop-and-Go an einer Tour, und das oft eine gute Stunde lang. Für Autofahrer, die von Dettingen in Richtung Metzingen oder Urach unterwegs sind, wird die Rush-Hour gerne zum Parforceritt. Nervenzehrend staut sich der Verkehr vor allem an der Kreuzung Bleiche/B28. Noch mehr, wenn bei den Firmen im Dettinger Gewerbegebiet Gsaidt der Schichtwechsel ansteht. Diese Situation könnte sich jedoch bald entspannen: Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen plant nun den Umbau des Bleiche-Knotens. Ein erster Entwurf liegt vor, er ist jetzt im Dettinger Gemeinderat diskutiert worden. Das Kernstück: Straße und Kreuzung werden verbreitert und mit zusätzlichen Fahrstreifen ausgestattet.

Nun also wird’s konkreter: Seit Jahren fordern die Ermstalgemeinden Dettingen und Bad Urach eine neue Lösung am Bleiche-Knoten, auch Elring-Kreuzung genannt. Um dem Stauproblem rund um ihre Kommunen zu begegnen und einen Unfallschwerpunkt abzuschaffen, waren die beiden Verwaltungschefs Elmar Rebmann (Bad Urach) und Michael Hillert (Dettingen) mehrfach gemeinsam bei den zuständigen Straßenbaubehörden vorstellig geworden.

Mit Erfolg. Der Bund ist dran, bestätigte Michael Hillert, und er trägt als Bauherr auch einen Großteil der Umbaukosten. Für die Gemeinde Dettingen und weitere Grundstücksbesitzer rund um den Bleiche-Knoten geht es jetzt darum, ihre Flächen zu verkaufen. Nötig wird das, weil Kreuzung und Straße unterm Strich deutlich vergrößert werden.

Vorgesehen sind, von der Papierfabrik kommend, insgesamt drei Fahrspuren. Zwei Linksabieger führen nach Bad Urach, wobei der Verkehr dort weiterhin wie bislang mit einer Ampel geregelt wird. Anders läuft’s an der Kreuzung für Autofahrer, die nach Metzingen unterwegs sind: Sie fahren auf einem neuen Rechtsabbieger in einem Rutsch auf die Bundesstraße 28 durch – ungebremst und ohne Ampel.

So sollen ellenlange Rückstaus vermeiden werden. Zudem teilt sich der Verkehr schon früher auf. Auch die Bundesstraße selbst wird im Kreuzungsbereich verbreitert und mit zwei zusätzlichen Fahrspuren ausgestattet, die das Einschleifen erleichtern.

Das Dettinger Gremium hat die Pläne eines Ludwigsburger Büros am Donnerstag goutiert. Mit kleinen Einschränkungen: CDU-Chef Wolfgang Budweg („können wir noch in die Planung intervenieren?“) schlug vor, den Rechtsabieger in Richtung Metzingen möglichst zu verlängern. Er will so sicherstellen, dass der Verkehr talabwärts wirklich schnell aus dem Kreuzungsbereich kommt.

Nur so könnten lange Autoschlangen, auch in Richtung Buchhalde, vermieden werden. Dem pflichtete der FWV-Vorsitzende Dr. Rolf Hägele bei, der Budwegs Forderung unterstützen will: „Jedes Fahrzeug, das wir da früher wegkriegen, ist ein Gewinn.“

Klaus Hirrle (FWV) betonte, auch die Autos in Richtung Urach müssten zügig durchfahren können. Das weitere Vorwärtskommen albaufwärts liegt dann aber bekanntlich an Uracher Stauschwerpunkten wie Wasserfall und Hochhaus-Kreuzung, warf der Bürgermeister ein. Auch dort soll zeitnah umgestaltet werden, spätestens bis zum Jahr 2027, wenn in Bad Urach eine kleine Gartenschau ansteht.

Dieser Zeitpunkt ist laut Hillert auch der Fixtermin für das Projekt Bleiche-Kreuzung. Allerdings gehen er und Liegenschaftsleiter Peter Bily davon aus, dass es an der B 28 schon deutlich früher zur Sache geht. „Wenn es bei diesem Tempo bleibt, sehen wir in drei bis fünf Jahren schon einiges mehr.“

Kurz: „Der Umbau ist eine gute Sache für Dettingen und das ganze obere Ermstal“, urteilte Michael Hillert. Dennoch bedeute diese Lösung: „Wir haben den Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach.“

Der Grund: Gerade dem Bürgermeister schwebte anfangs eine komplett kreuzungsfreie Zufahrt auf die B 28 vor, und zwar mittels Kreisverkehr oder einer Unterführung. Diese Lösung wäre allerdings erheblich teurer geworden, so der Rathauschef. Auch hätte das Projekt dann in den Verkehrswegeplan des Bundes aufgenommen werden müssen. Und das will heißen: „Bis zu 20 Jahre Wartezeit.“

Nun geht’s schneller, und im gesamten Ermstal stehen die Chancen gut, dass sich in naher Zukunft weitere „Pfropfen lösen“ (Michael Hillert), die der Verkehr so mit sich bringt. Wie mehrfach berichtet, soll in der zweite Jahreshälfte 2019 auch die Kreuzung am anderen Ende Dettingens, beim Wasserschlössle, umgestaltet werden. Vorfahrtsberechtigt ist künftig der Verkehr von Dettingen auf die B 28.

Und dann plant die Gemeinde noch in eigener Sache. Dettingen will den Kreuzungsbereich Gustav-Werner-Straße/Hülbener Straße umgestalten: Wer künftig von der Buchhalde und der Promillesteige in Richtung B 28 strebt, rutscht zunächst auf einer abknickenden Vorfahrt auf die Gustav-Werner-Straße durch. Von dort geht es weiter bis zur Brücke an der Erms, kurz danach soll in Zukunft eine Verbindungsstraße direkt auf die alte B 28 führen. Autofahrer sparen sich die Kreuzung an der Papierfabrik und kommen schneller auf die neue B 28.

Vorgesehen war, dieses Projekt gemeinsam mit dem jetzt anstehenden Bau des Regenüberlaufbeckens auf Höhe des Modellsportgeländes anzugehen. Nun hat der Rat den Straßenumbau aus zwar aus finanziellen Gründen vertagt, will das Ganze aber in den kommenden Jahren angehen. „Dann geht’s von der Buchhalde in einem Schwung auf die Bundesstraße Richtung Metzingen.“