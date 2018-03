Kommentar Alexander Thomys Zu Stellenkürzungen im Kirchenbezirk. Bitter für die Engagierten

Dettingen / Alexander Thomys

Das war wahrlich eine undankbare Aufgabe: 5,5 Pfarrstellen sollen bis 2024 gekürzt werden. Beschlossen wurde dies durch die Landeskirche – die schmerzenden Kürzungen vor Ort umsetzen, das müssen dagegen die Kirchenvertreter des Bezirks selbst. Und doch sind die Entscheidungen nachvollziehbar, schließlich sinkt die Zahl der Gläubigen – oder zumindest die der Kirchensteuerzahler. Hinzu kommt oft eine Kultur der Selbstverständlichkeit: Die Kirche ist „eh da“ und ihr Angebote werden für die Kinderbetreuung in den Ferien oder an Weihnachten gerne genutzt. Umso bitterer sind die Kürzungen nun für diejenigen, die in den betroffenen Gemeinden engagiert und ehrenamtlich das Gemeindeleben am Leben erhalten. Sie trotz der jüngsten Entscheidungen mitzunehmen und zu motivieren, wird für die Kirche sehr wichtig sein, will sie sich vor Ort nicht ganz abschaffen. Ein kleiner Trost: Kein Pfarrer muss um seinen Job fürchten – schließlich herrscht ohnehin ein Mangel an Theologen. Bleibt zu hoffen, dass auf den Pfarrplan 2024 keine weitere Kürzungsrunde folgt.