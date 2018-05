Brauchtum Biosphärenjubiläum: Wieder Kirschenfest

Dettingen / Christina Hölz

Sechs Jahre war Pause, jetzt macht sich Dettingen wieder ans Planen eines Kirschenfestes. 2019 feiert das Biosphärengebiet sein Zehnjähriges – da will die Obstbaugemeinde mit einem Wahrzeichen kokettieren: der Ermstäler Knorpelkirsche und ihren fruchtigen Schwestern.

Der Gemeinderat hat sich nun geschlossen für das Fest ausgesprochen. Zu klären hatte das Gremium allerdings die Standort-Frage. Drei Festplätze brachte Regine Ries vom Kulturamt aufs Tapet, darunter das Industriegebiet Vogelsang (im Zelt entlang Glemsweg und Kirschenmuttergarten), die Dettinger Ortsmitte – und natürlich den urspünglichen Platz, die Station zehn des Dettinger Kirschenweges.

Was die Infrastruktur angeht, ist diese Ecke aufwändig zu bedienen, Strom und Wasser müssen in die Natur gebracht werden. Wegen der landschaftlich reizvollen Lage und der schönen Aussicht favorisierte das Gremium dennoch den Kirschenweg.

Ein weiteres Thema in Zeiten großer Ausgaben: die Finanzen. Regine Ries rechnet mit Ausgaben von 30 000 bis 40 000 Euro für die Gemeinde. Die Kosten für Werbung seien seit 2012 gestiegen, doch das Kirschenfest soll überregional Besucher anziehen. Die Verwaltung hat nun Zuschüsse aus dem Biosphärengebiet beantragt und will das genannte Budget einhalten, so Ries.