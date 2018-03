Bad Urach Bei Blaulicht-Partnern zu Gast

Bad Urach / swp

Jugendwart Stefan Lang begrüßte kürzlich alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern zur diesjährigen Hauptversammlung der Kinder- und Jugendfeuerwehr Bad Urach. Dabei gab es spannende Einblicke in die erfolgreiche Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Urach.

Es liegt ein arbeitsreiches und spannendes Jahr hinter allen Beteiligten. Für die rund 40 Kinder und Jugendlichen war 2017 wieder einiges geboten, zum ersten Mal gab es auch einige gemeinsame Aktionen. Gleichzeitig wurde auch einiges von den Kids erwartet. Gleich zu Beginn des Jahres ging es mit dem Tischkickerturnier los. 2017 konnte Turnierleiter Claus Geigle mit 70 gemeldeten Mannschaften von Feuerwehren aus der Region einen neuen Teilnehmerrekord verkünden. Das Turnier ist seit Jahren eine beliebte Veranstaltung für alle Jugendfeuerwehren im ganzen Landkreis.

20 Übungsdienste gab es im vergangenen Jahr. Die Betreuer der Kinderfeuerwehr haben sich einiges einfallen lassen. So wurden zum Beispiel Laternen und Osternester gebastelt, die Kinder haben die Aufgaben der Feuerwehr kennen gelernt und haben gelernt, wie man einen Notruf richtig absetzt. Das zweite Halbjahr stand unter einem besonderen Motto: „Andere Blaulichtorganisationen“ sollten nämlich kennengelernt werden. Die Kinder haben an mehreren Übungen erfahren, was die Bergwacht, das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk machen. Eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen machten dies möglich.

Engagement am GEG vorgestellt

Wie bereits erwähnt, gab es vergangenes Jahr einige gemeinsame Aktionen der Jugendlichen mit den „Lösch-Löwen“ der Kinderfeuerwehr. So haben alle zusammen das 20-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr St. Johann besucht. Für die Jugendfeuerwehr gab es eine große Dorfrallye und für die Kinderfeuerwehr fand eine Olympiade statt.

Neben 20 Übungen, die sich aus verschiedenen Spiel- und Spaßaktionen sowie feuerwehrtechnischen Diensten zusammensetzen, gab es im Juli noch einen großen Ausflug über mehrere Tage. Zusammen mit der Jugendfeuerwehr Haigerloch ging es an den Bodensee, dort war neben baden im See, Tretboot fahren und einem Besuch bei der Berufsfeuerwehr Konstanz, noch so einiges geboten.

Natürlich gab es auch letztes Jahr wieder einen Vormittag an den Schulen. Dieses Mal gaben die Jugendlichen den Schülern vom Graf-Eberhardt-Gymnasium ihr Wissen weiter. Auch beim Schäferlauf half die Jugendfeuerwehr beim Absperren der Festzugsstrecke. Des Weiteren besuchten die Bad Uracher das 40-Jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr Riederich und den alljährlichen Kreisdiaabend.

Kurz vor Weihnachten waren noch einmal alle helfenden Hände gefragt. Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufte die Jugendfeuerwehr ihre selbstgemachte Pizza. Zum Jahresabschluss gab es dann noch eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Lösch-Löwen.

Anfang 2017 waren 20 Jungs und Mädchen in der Jugendfeuerwehr, zum Ende des Jahres waren es 24. Von den vier Neuzugängen, sind die ersten zwei Mädchen von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übergetreten. In der Kinderfeuerwehr bleibt die Mitgliederzahl recht konstant bei 20 Kindern, da immer neue Kinder von der Warteliste nachrücken. Insgesamt befinden sich sieben Mädchen in der Jugendfeuerwehr.

Zum Ende der Versammlung macht Jugendwart Stefan Lang nochmal darauf aufmerksam, dass Mädchen und Frauen eine große Bereicherung für die Feuerwehr seien. Auch Wolfgang Lieb, stellvertretender Bürgermeister, folgte der Einladung zur Versammlung und lobte die tolle Arbeit, die in der Jugendfeuerwehr geleistet wird. Gleichzeitig bat er alle Beteiligten auch in Zukunft mit ihrer Arbeit so weiter zu machen. Die Ausbilder planen auch für dieses Jahr wieder so einiges. So soll im Herbst wieder ein Berufsfeuerwehrtag stattfinden und eine Gruppe soll die Leistungsspange erwerben.