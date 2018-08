Kreiskliniken Begleiter im Ehrenamt gesucht

Bad Urach/Münsingen / swp

Die Ermstalklinik Bad Urach und die Albklinik Münsingen suchen zur besseren Betreuung von Menschen mit demenzieller Erkrankung interessierte Begleiter, die sich in der Ermstalklinik Bad Urach und in der Albklinik Münsingen ehrenamtlich engagieren wollen. Hierzu findet am Montag, 10. September, von 19 bis 20 Uhr eine Informationsveranstaltung für potenziell Interessierte im Konferenzraum der Ermstalklinik statt.

Für die Ausbildung der Demenzbegleiter wird eine umfassende und für den Einzelnen gut verständliche Schulung angeboten. Die Schulung ist für die Teilnehmer kostenlos. Dabei lernen die Teilnehmer, wie sie Menschen mit Demenz während des Krankenhausaufenthaltes begleiten und unterstützen können: In der Schulung werden unter anderem die Formen des Krankheitsbildes erklärt, über Möglichkeiten des Umgangs informiert und es wird konkrete Möglichkeiten geben, Ansprache und Aktivierungsangebote auszuprobieren. Die Demenzbegleiter werden fachlich begleitet und müssen keinerlei pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Sie sind versichert und erhalten eine Parkberechtigung sowie Essensmarken. Die Schulungen für die Ehrenamtlichen werden im Oktober stattfinden. Interessenten an der ehrenamtlichen Tätigkeit eines Demenzbegleiters können sich entweder bei Matthias Ziller, Telefon (0 71 21) 2 00 17 26, E-Mail: ziller_m@klin-rt.de, oder bei Elke Reddmann unter Telefon (0 71 25) 15 91 83, E-Mail: reddmann_e@klin-rt.de, melden.