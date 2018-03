Trachtengruppe Aus der Gruppe wird ein Verein

Hengen / swp

Am vergangenen Freitag traf sich die Trachtengruppe Hengen zu ihrer Jahreszusammenkunft. Bei der Versammlung ging es um eine richtungsweisende Veränderung der Trachtengruppe. Ein eingetragener Verein sollte gegründet werden. Nach Diskussionen über das Für und Wider wurde von den Anwesenden der Vorschlag des Vorstands mit nur einer Enthaltung angenommen. Die von Frank Vöhringer und Jochen Stooß vorbereitete Satzung wurde anschließend verteilt, um eventuelle Änderungsvorschläge aufzunehmen.

Durch die Gründung des eingetragenen Vereins musste der Vorstand komplett gewählt werden. Dieser setzt sich zusammen aus Frank Vöhringer und Bernd Hummel, Anke Duneka (Kassiererin), Beate Rauscher (Schriftführerin) und Jochen Stooß (Beisitzer). Moritz Bossler und Michael Manz wurden zum Kassenprüfer gewählt.

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr konnte die Trachtengruppe auf einige Highlights zurückblicken. So nahm die Gruppe am Bad Uracher Schäferlauf, am Hobbypokalschießen der Schützengilde Hengen und am Hock in Hengen teil. Die Dreschergruppe um Jochen Stooß ließ an ihrem Können beim Dreikönigsdreschen in Westhofen keinen Zweifel und errang unter den Vierermannschaft den Sieg. Die Trachtengruppe ließ den Abend im Gasthaus Lamm gemütlich ausklingen.